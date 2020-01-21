Давос-2020: чего ждать миру и Украине

С 21-го по 24-е января, в швейцарском городе Давос будет проходить Всемирный Экономический Форум, который соберет вместе политиков, инвесторов и бизнесменов. Чего ждать от мероприятия, разбирался 24 канал

Давос – клуб для кулуарных обсуждений



Основатель Всемирного Экономического Форума Клаус Шваб / Фото: Getty Images

Форум в ДавосеБыл основан бизнес-профессором из Женевы Клаусом Швабом и уже имеет историю: первое заседание состоялось еще в 1971 году. Главная миссия – "улучшить состояние мира" через привлечение политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Они должны "формировать глобальные, региональные и отраслевые" направления, которые требуют улучшения в ближайшем будущем, а также способствовать разрешению международных конфликтов. И такое уже происходило.

Например, на заседании 1988 года было подписано соглашение между Турцией и Грецией, которое отвело две страны-соперницы от войны. Через год, в Давосе состоялась первая в истории министерская встреча между двумя Кореями. Тогда же канцлер ФРГ Гельмут Коль и премьер-министр ГДР Ханс Модров встретились, чтобы обсудить объединение Германии.

Членами форума являются более 100 компаний и организаций, а ежегодное событие под брендом Всемирного Экономического Форума собирает до 2 500 человек. Среди постоянных гостей –певец и филантроп Боно из группы U-2, основатель Facebook Марк Цукерберг, инвестор Джордж Сорос, бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр и другие. Что касается Британии, то новый премьер Борис Джонсон запретил министрам посещать это мероприятие, поэтому будет только канцлер казначейства Саджид Джавад. Не приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо.

Много кто использует давосскую встречу для кулуарных обсуждений государственных и частных инвестиций и бизнес-сделок. Внутри, разные значки означают разный уровень доступа, некоторые из посетителей не смогут попасть даже в конференц-центр. В дни саммита, в Давосе всегда много охраны, частных самолетов и вертолетов. Встреча в этом году будет юбилейной, 50-й.

Давос-2020: о чем будут говорить



Климатическая забастовка в Давосе 18-го января / photo: Getty Images

Одной из главных тем Давоса-2020 будет изменение климата, поэтому ожидаются акции эко-активистов, в частности – шведки Греты Тунберг, которая будет призывать отказаться от использования и разведки ископаемого топлива.

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Впервые оценка рисков от Всемирного Экономического Форума поставила экологические угрозы на первые места в своем прогнозе перед встречей: экстремальную погоду, провал ответа на изменение климата, стихийные бедствия и потерю биоразнообразия. Если и дальше люди будут обращать на это мало внимания, отмечают в Mckinsey Global Institute, то население планеты окажется в опасности как и экономическая активность на триллионы долларов. Выход из этого, отмечают эксперты – переход на низкоуглеродистую экономику.

Также, Давос всегда сопровождают протесты антиглобалистов, которые видят форум как "встречу элиты, которая сломала этот мир". Хотя сам форум посвящен в том числе борьбе с экономическим неравенством, бедностью и политическими расколами. Клаус Шваб отметил необходимость создания "нового капитализма", который не только зарабатывает деньги, но и решает основные проблемы десятилетия. Капитализм "должен делать свой вклад в более целостный и устойчивый мир", – отметил Шваб.

Подкрепляя слова своего основателя, Всемирный Экономический Форум опубликовал новый манифест, впервые изменив его с 1973 года. В нем говорится о трех моделях на будущее: 1) акционерный капитализм с максимумом прибыли. Это – нынешняя основа большинства бизнеса в мире; 2) государственный капитализм, где развитие экономики и распределение прибыли определяет власть. Так это работает в Китае; 3) капитализм всех заинтересованных сторон, к которому мир должен стремиться. Он должен объединить всех: поставщиков, производителей, клиентов, топ-менеджеров и общество ради общего процветания. Идея Шваба не нова, он предлагает ее уже 50 лет.

Интересно, что начало встречи в Давосе совпадает со стартом процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате. Поэтому можно ожидать заявлений от президента Америки, которые будут больше касаться процесса устранения его от власти чем о глобальных вызовах, на которые должны отвечать США. Два года назад, в 2018, Трамп использовал давосскую площадку для нападения на торговые соглашения. Но на начало этого года, ситуация лучше: Трамп недавно подписал первую фазу примирения с Китаем, а Сенат США ратифицировал новое соглашение между США, Мексикой и Канадой (NAFTA). Поэтому, возможно, выступление одиозного лидера Америки будет чуть менее агрессивным в отношении мировой экономики и глобализма.

Неуверенное будущее экономикиС финансовой точки зрения, над миром нависает угроза нового экономического кризиса. Несмотря на то, что от прошлого коллапса прошло уже больше 10-ти лет, восстановление было умеренным. До сих пор существуют проблемы с ростом зарплат, инвестиций и производства. МВФ назвал "барьеры в торговле" главной причиной ухудшения экономических прогнозов и отметил, что "может стать еще хуже". Такого же настроения придерживаются и во Всемирном Банке, где снизили прогноз глобального роста до 2,5%.

Украина в Давосе: кто и с чем поедет



Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский/ photo: Getty Images

Украину на форуме в Давосе представит президент Владимир Зеленский, глава правительства Алексей Гончарук и 23 депутата от провластной партии "Слуга Народа". Традиционно, будет и олигарх Виктор Пинчук, организатор Украинского завтрака. Среди оппозиционных парламентариев, можно ждать Вадима Новинского. Посетят Давос гендиректор ДТЭК Максим Тимченко и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции.

В течение всех дней Давоса, будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Активности от украинцев соберут вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

Уже на второй день ожидаются выступления Юлии Ковалив, заместителя Офиса Президента Украины (21.01) и Дмитрия Сенниченко, главы Фонда Госимущества (22.01). На второй – Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде (22.01). Также 22-го января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского. 23-го января, выступят председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, нардеп и заместитель главы делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО. Не указанные в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк. В прошлом году, Украинский дом посетили 700 гостей. Поэтому в 2020, организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство".

Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные с как можно большей частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.