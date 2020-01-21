Давос-2020: на що чекати світу та Україні

З 21-го по 24-те січня, у швейцарському місті Давос буде проходити Всесвітній Економічний Форум, який збере разом політиків, інвесторів та бізнесменів. Чого чекати від події, розбирався 24 канал

Давос – клуб для кулуарних обговорень

Засновник Всесвітнього Економічного Форуму Клаус Шваб / Фото: Getty Images

Форум у ДавосіБув заснований бізнес-професором з Женеви Клаусом Швабом і вже має історію: перше засідання відбулося ще у 1971 році. Головна миссия – "поліпшити стан світу" через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. Вони мають "формувати глобальні, регіональні та галузеві" напрями, які потребують покращення у найближчому майбутньому, а також сприяти вирішенню міжнародних конфліктів. І таке вже ставалося.

Наприклад, на засіданні 1988 року була підписана угода між Туреччиною та Грецією, яка відвела дві країни-суперниці від війни. Через рік, у Давосі відбулася перша в історії міністерська зустріч між двома Кореями. Тоді ж, канцлер ФРГ Гельмут Коль та прем’єрміністр НДР Ганс Модров зустрілись, щоб обговорити об’єднання Німеччини.

Членами форуму є більш ніж 100 компаній та організацій, а щорічна подія під брендом Всесвітнього Економічного Форуму збирає до 2500 людей. Серед постійних гостей - співак та філантроп Боно з гурту U-2, засновник Facebook Марк Цукерберг, інвестор Джордж Сорос та інші, колишній голова уряду Британії Тоні Блер та інші. Що стосується Британії, то новий прем’єр Борис Джонсон заборонив міністрам відвідувати цю подію, тож буде лише канцлер казначейства Саджид Джавад. Не приїдуть президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Багато хто використовує давоську зустріч для кулуарних обговорень державних та приватних інвестицій та бізнес-угод. Всередині, різні значки означають різний рівень доступу, деякі з відвідувачів не зможуть потрапити навіть у конференц-центр. У дні саміту, у Давос завжди багато охорони, приватних літаків та гелікоптерів. Зустріч у цьому році буде ювілейною, 50-ю.

Давос-2020: про що будуть говорити

Кліматичний страйк у Давосі 18-го січня / photo: Getty Images

Однією з головних тем Давосу-2020 буде зміна клімату, тож очікуються акції еко-активістів, зокрема – шведки Грети Тунберг, яка буде закликати відмовитися від використання та розвідки викопного палива.

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Уперше оцінка ризиків від Всесвітнього Економічного Форуму поставила екологічні загрози на перші місця у своєму прогнозі перед зустріччю: екстремальну погоду, провал відповіді на зміну клімату, стихійні лиха і втрату біорізноманіття. Якщо й далі люди будуть звертати на це мало уваги, наголошують у Mckinsey Global Institute, то населення планети опиниться у небезпеці як і економічна активність на трільйони доларів. Вихід з цього, наголошують експерти – перехід на низьковуглецеву економіку.

Також, Давос завжди супроводжують протести антиглобалістів, які бачать форум як "зустріч еліти, яка зламала цей світ". Хоча сам форум присвячений у тому числі боротьбі з економічною нерівністю, бідністю та та політичними розколами. Клаус Шваб наголосив на необхідності створення "нового капіталізму", який не лише заробляє гроші, але й вирішує основні проблеми десятиліття. Капіталізм "має робити свій внесок у більш цілісний та стійкий світ", – зазначив Шваб.

Підкріплюючи слова свого засновника, Всесвітній Економічний Форум опублікував новий маніфест, вперше змінивши його з 1973 року. У ньому мовиться про три моделі на майбутнє: 1) акціонерний капіталізм з максимумом прибутку. Це – нинішня основа більшості бізнесу у світі; 2) державний капіталізм, де розвиток економіки та розподіл прибутку визначає влада. Так це працює у Китаї; 3) капіталізм усіх зацікавлених сторін, до якого світ і має прагнути. Він має об’єднати усіх: постачальників, виробників, клієнтів, топ-менеджерів та суспільство заради загального процвітання. Ідея Шваба не нова, він пропонує її вже 50 років.

Цікаво, що початок зустрічі у Давосі співпадає зі стартом процесу імпічменту президента США Дональда Трампа у Сенаті. Тож можна очікувати на заяви від президента Америки, які будуть більше стосуватися процесу усунення його від влади ніж про глобальні виклики, на які має відповідати США. Два роки тому, у 2018, Трамп використав давоський майданчик для нападу на торговельні угоди. Але на початок цього року, ситуація краща: Трамп нещодавно підписав першу фазу примирення з Китаєм, а Сенат США ратифікував нову угоду між США, Мексикою та Канадою (NAFTA). Тож, можливо, виступ одіозного лідера Америки буде трохи менш агресивним щодо світової економіки та глобалізму.

Непевне майбутнє економіки З фінансової точки зору, над світом нависає загроза нової економічної кризи. Незважаючи на те, що від минулого колапсу пройшло вже більше 10-ти років, відновлення було помірним. Досі існують проблеми з ростом зарплат, інвестицій та виробництва. МВФ назвало "бар’єри у торгівлі" головною причиною погіршення економічних прогнозів і наголосило, що "може стати ще гірше". Такого ж настрою дотримуються і у Всесвітньому Банку, де понизили прогноз глобального зростання до 2,5%.

Україна на Давосі: хто та з чим поїде

Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський/ photo: Getty Images

Україну на цьогорічному форумі у Давосі представить президент Володир Зеленський, голова уряду Олексій Гончарук та 23 депутати від провладної партії "Слуга Народу". Традиційно, буде й олігарх Віктор Пінчук, організатор Українського сніданку. Серед опозиційних парламентарів, можна чекати Вадима Новинського. Відвідають Давос гендиректор ДТЕК Максим Тимченко і Дарія Каленюк, виконавча директора Центру Протидії Корупції.

Протягом усіх дній Давосу, буде діяти "Український дім", вже третій рік поспіль. Активності від українців зберуть разом бізнесменів, стартаперів, політиків та урядовців.

Вже на другий день очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України (21.01) і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна (22.01). На другий – Давіда Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді (22.01). Також 22-го січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського. 23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, нардеп та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО. Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк. Минулого року, Український дім відвідало 700 гостей. Тож у 2020, організатори хочуть "показати, що Україна - сучасна європейська держава з великою історією та глибокою культурою. Ми хочемо показати фундаментальні зміни, які рухають вперед бізнес та виробництво".

Основною ціллю України буде провести перемовини, хай і неформальні з якомога більшою частиною світового економічного та політичного істеблішменту та заручитись їх підтримкою. Можливо, домовитись про нові закордонні інвестиції у нашу країну. Нагадати світу про ситуацію в Україні.