20:03
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Арахамия пообщался с российскими пропагандистами в Давосе: видео

      40 Читати новину українською
      Арахамия пообщался с российскими пропагандистами / Скриншот с видео НВ

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время Всемирного экономического форума в Давосе пообщался с российскими пропагандистами. Политик говорил о прекращении огня на Донбассе.

      Давид Арахамия дал комментарий телеведущей "Россия 1" Наили Аскер-заде, сообщает "Новое Время".

      Кстати: Два самых молодых премьера мира: Гончарук встретился с Санной Марин в Давосе – фото

      В частности, он подчеркнул необходимость "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, который должен стать "самым сильным сигналом за последние пять лет".

      Пропагандисты спросили у Давида Арахамии о том, существует ли силовой план освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ.

      Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование,
      – сказал политик.

      Арахамия подчеркнул, что все должны понимать, что "там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди". "Поэтому это такой микс ситуаций военных и миротворческих усилий", – объяснил Арахамия.

      Важно: Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

      Арахамия пообщался с российскими пропагандистами в Давосе: видео

      Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      106486
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Швейцария СМИ Украина – Россия Давос 2020 Давид Арахамия Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:41 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 425
      сегодня , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 32
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 355
      сегодня , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      111
      сегодня , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук