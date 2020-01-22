Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время Всемирного экономического форума в Давосе пообщался с российскими пропагандистами. Политик говорил о прекращении огня на Донбассе.

Давид Арахамия дал комментарий телеведущей "Россия 1" Наили Аскер-заде, сообщает "Новое Время".

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В частности, он подчеркнул необходимость "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, который должен стать "самым сильным сигналом за последние пять лет".

Пропагандисты спросили у Давида Арахамии о том, существует ли силовой план освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ.

Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование,

– сказал политик.

Арахамия подчеркнул, что все должны понимать, что "там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди". "Поэтому это такой микс ситуаций военных и миротворческих усилий", – объяснил Арахамия.

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Арахамия пообщался с российскими пропагандистами в Давосе: видео

Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).



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