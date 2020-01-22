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      Два самых молодых премьера мира: Гончарук встретился с Санной Марин в Давосе – фото

      99 Читати новину українською
      Гончарук встретился с самым молодым премьером мира / Фото с фейсбук-страницы Алексея Гончарука

      Премьер-министр Алексей Гончарук также прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Политик уже провел первую встречу с финской коллегой Санной Марин – самым молодым премьером в мире.

      Алексей Гончарук в Фейсбуке написал, что такая встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии – первая за последние 5 лет.

      Важно: Зеленский выступает на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

      Заметим, что премьер-министру Финляндии Санни Мирелле Марин лишь 34 года. Алексею Гончаруку – 35 лет.

      гончарук санні міреллі давосГончарук встретился в Давосе с Санной Марин / Фото из Фейсбука Алексея Гончарука

      давос гончарук санна марінПолитики обсудили вопросы усиления сотрудничества / Фото из Фейсбука Алексея Гончарука

      Самые молодые премьеры мира обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

      Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Давос 2020 Новости политики Новости учебы Финляндия Алексей Гончарук
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