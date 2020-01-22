Два самых молодых премьера мира: Гончарук встретился с Санной Марин в Давосе – фото

Премьер-министр Алексей Гончарук также прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Политик уже провел первую встречу с финской коллегой Санной Марин – самым молодым премьером в мире.

Алексей Гончарук в Фейсбуке написал, что такая встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии – первая за последние 5 лет.

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Заметим, что премьер-министру Финляндии Санни Мирелле Марин лишь 34 года. Алексею Гончаруку – 35 лет.

Гончарук встретился в Давосе с Санной Марин / Фото из Фейсбука Алексея Гончарука

Политики обсудили вопросы усиления сотрудничества / Фото из Фейсбука Алексея Гончарука

Самые молодые премьеры мира обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).



Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.