Два наймолодші прем'єри світу: Гончарук зустрівся з Санною Марін у Давосі – фото

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум. Політик уже провів першу зустріч із фінською колегою Санною Марін – наймолодшою прем’єркою в світі.

Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що така зустріч двох прем‘єр-міністрів України та Фінляндії – перша за останні 5 років.

Важливо: Зеленський виступає на форумі у Давосі: онлайн-трансляція

Зауважимо, що прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Міреллі Марін лише 34 роки. Олексію Гончаруку – 35 років.



Гончарук зустрівся у Давосі з Санною Марін/ Фото з фейсбуку Олексія Гончарука



Політики обговорили питання посилення співпраці/ Фото з фейсбуку Олексія Гончарука

Наймолодші прем’єри світу обговорили питання посилення співпраці в освітній сфері, зокрема, в рамках проекту "Фінська підтримка реформи української школи".

Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).



Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.