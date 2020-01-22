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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Два наймолодші прем'єри світу: Гончарук зустрівся з Санною Марін у Давосі – фото

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      Гончарук зустрівся з наймолодшою прем’єркою світу / Фото з фейсбук-сторінки Олексія Гончарука

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум. Політик уже провів першу зустріч із фінською колегою Санною Марін – наймолодшою прем’єркою в світі.

      Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що така зустріч двох прем‘єр-міністрів України та Фінляндії – перша за останні 5 років.

      Важливо: Зеленський виступає на форумі у Давосі: онлайн-трансляція

      Зауважимо, що прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Міреллі Марін лише 34 роки. Олексію Гончаруку – 35 років.

      гончарук санні міреллі давос
      Гончарук зустрівся у Давосі з Санною Марін/ Фото з фейсбуку Олексія Гончарука

      давос гончарук санна марін
      Політики обговорили питання посилення співпраці/ Фото з фейсбуку Олексія Гончарука

      Наймолодші прем’єри світу обговорили питання посилення співпраці в освітній сфері, зокрема, в рамках проекту "Фінська підтримка реформи української школи".

      Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Давос 2020 Олексій Гончарук Фінляндія Новини освіти
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