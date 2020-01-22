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      Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі: відео

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      Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами / Скріншот з відео НВ

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі поспілкувався з російськими пропагандистами. Політик говорив про припинення вогню на Донбасі.

      Давид Арахамія дав коментар телеведучій "Россия 1" Наїлі Аскер-заде, повідомляє "Новое Время".

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      Зокрема, він наголосив на необхідності "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п’ять років".

      Пропагандисти запитали у Давида Арахамії про те, чи існує силовий план звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ.

      Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання,
      – сказав політик.

      Арахамія наголосив, що всі повинні розуміти, що "там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди". "Тому це такий мікс ситуацій військової та миротворчих зусиль", – пояснив Арахамія.

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      Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі: відео

      Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ЗМІ Швейцарія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Давос 2020 Давид Арахамія Російська пропаганда
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