Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі: відео
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі поспілкувався з російськими пропагандистами. Політик говорив про припинення вогню на Донбасі.
Давид Арахамія дав коментар телеведучій "Россия 1" Наїлі Аскер-заде, повідомляє "Новое Время".
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Зокрема, він наголосив на необхідності "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п’ять років".
Пропагандисти запитали у Давида Арахамії про те, чи існує силовий план звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ.
Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання,
– сказав політик.
Арахамія наголосив, що всі повинні розуміти, що "там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди". "Тому це такий мікс ситуацій військової та миротворчих зусиль", – пояснив Арахамія.
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Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі: відео
Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.
Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).
Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.