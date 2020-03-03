Володимир Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу": відео

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Верховну Раду. Там на засідання зібралася фракція "Слуга народу". Нардепи обговорюватимуть кадрові зміни в уряді.

Президентський кортеж приїхав до Верховної Ради о 19.20, повідомляє видання LB.

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На зібрані фракції нардепи мають намір обговорити питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня.

Володимир Зеленський приїхав до Ради: дивіться відео

Що відомо про засідання "Слуги народу"

Спершу його планували провести вранці 3 березня. Проте згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що засідання перенесли на вечір 3 березня на 19:00.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади та нардеп "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що на вечірнє засідання фракції запрошені директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Також має прийти президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – уряд та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ й політиків повідомляли про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті Міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.

міністра охорони здоров'я;

міністра у справах ветеранів;

міністра розвитку громад та територій;

міністра аграрної політики;

міністра енергетики та вугільної промисловості.

також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.