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      Володимир Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу": відео

      - Читать новость на русском
      Зеленський приїхав у Раду / Скріншот з відео

      Президент України Володимир Зеленський приїхав у Верховну Раду. Там на засідання зібралася фракція "Слуга народу". Нардепи обговорюватимуть кадрові зміни в уряді.

      Президентський кортеж приїхав до Верховної Ради о 19.20, повідомляє видання LB.

      Читайте також: На засіданні фракції "Слуга народу" попередньо голосуватимуть за перезавантаження уряду

      На зібрані фракції нардепи мають намір обговорити питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня.

      Володимир Зеленський приїхав до Ради: дивіться відео

      Що відомо про засідання "Слуги народу"

      Спершу його планували провести вранці 3 березня. Проте згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що засідання перенесли на вечір 3 березня на 19:00.

      Заступник голови комітету з питань організації державної влади та нардеп "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що на вечірнє засідання фракції запрошені директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Також має прийти президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – уряд та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ й політиків повідомляли про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

      Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

      Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті Міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

      • міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.
      • міністра охорони здоров'я;
      • міністра у справах ветеранів;
      • міністра розвитку громад та територій;
      • міністра аграрної політики;
      • міністра енергетики та вугільної промисловості.
      • також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

      У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Новини України Новини політики
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