Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа": видео
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа". Нардепы будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.
Президентский кортеж приехал в Верховную Раду в 19.20, сообщает издание LB.
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Владимир Зеленский прибыл в парламент. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа".
Владимир Зеленский приехал в Раду: смотрите видео
Что известно о заседании "Слуги народа"
Сначала его планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что заседание перенесли на вечер 3 марта на 19:00.
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – правительство и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сам Гончарук опровергает свою отставку.
В то же время по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.
Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете Министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
- министра финансов – им станет Игорь Уманский.
- министра здравоохранения;
- министра по делам ветеранов;
- министра развития общин и территорий;
- министра аграрной политики;
- министра энергетики и угольной промышленности.
- также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.
В отставку также может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.