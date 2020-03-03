Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа": видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа". Нардепы будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.

Президентский кортеж приехал в Верховную Раду в 19.20, сообщает издание LB.

Читайте также: На заседании фракции "Слуга народа" предварительно будут голосовать за перезагрузку правительства

Владимир Зеленский прибыл в парламент. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа".

Владимир Зеленский приехал в Раду: смотрите видео

Что известно о заседании "Слуги народа"

Сначала его планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что заседание перенесли на вечер 3 марта на 19:00.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – правительство и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сам Гончарук опровергает свою отставку.

В то же время по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.

Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете Министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра финансов – им станет Игорь Уманский.

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.

В отставку также может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.