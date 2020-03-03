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      Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа": видео

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      Зеленский приехал в Раду / Скриншот с видео

      Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа". Нардепы будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.

      Президентский кортеж приехал в Верховную Раду в 19.20, сообщает издание LB.

      Читайте также: На заседании фракции "Слуга народа" предварительно будут голосовать за перезагрузку правительства

      Владимир Зеленский прибыл в парламент. Там на заседание собралась фракция "Слуга народа".

      Владимир Зеленский приехал в Раду: смотрите видео

      Что известно о заседании "Слуги народа"

      Сначала его планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что заседание перенесли на вечер 3 марта на 19:00.

      Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – правительство и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сам Гончарук опровергает свою отставку.

      В то же время по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.

      Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете Министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

      • министра финансов – им станет Игорь Уманский.
      • министра здравоохранения;
      • министра по делам ветеранов;
      • министра развития общин и территорий;
      • министра аграрной политики;
      • министра энергетики и угольной промышленности.
      • также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.

      В отставку также может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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