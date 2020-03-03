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      На заседании "Слуги народа" предварительно будут голосовать за перезагрузку правительства

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      Кадровые вопросы в Кабинете Министров будут главной темой на заседании фракции "Слуга народа". Нардепы планируют провести предварительное голосование за кадровые изменения в правительстве.

      На заседании состоится обсуждение. А после него возможно сигнальное голосование. Об этом сообщила представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк, пишет "РБК-Украина".

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      По ее словам, на заседании фракции планируется предварительное голосование за кадровые изменения в Кабмине.

      Представитель правительства в Раде объяснила, что все будет зависеть от количества нардепов на встрече. Если будет необходимых 70% парламентариев, то можно будет выносить вопрос на рассмотрение и принимать решение.

      Поэтому я думаю, что у нас сегодня будет жаркое заседание, где будем обсуждать не только законопроекты, но и кадровые вопросы, они сегодня более важные,
      – отметила Шуляк.

      Она добавила, что в последнее время деятельности Кабмина уделяют много внимания. "Мы помним и "пленки Гончарука" и скандал с зарплатами. Сейчас также мы видели определенные вбросы в отношении премьер-министра Тигипко", – прокомментировала Шуляк. А также добавила, что могут быть кадровые ротации и усиление деятельности правительства.

      Что известно о заседании "Слуги народа"

      Фракция "Слуга народа" собирается на заседание. Нардепы будут обсуждать вопросы, которые вынесут во время внеочередного заседания Верховной Рады.

      Сначала его планировали провести утром 3 марта. Однако впоследствии заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что заседание перенесли на вечер 3 марта на 19:00.

      Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти и нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что на вечернее заседание фракции приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Также должен прийти президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента.

      Обратите внимание: В "Слуге народа" рассказали, что не устраивает в Кабмине

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – правительство и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свою должность. Сам Гончарук опровергает свою отставку.

      Вместе с тем, по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.

      Дубинский добавил, что многие вакансии в обновленном кабинете министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

      • министра финансов – им станет Игорь Уманский.
      • министра здравоохранения;
      • министра по делам ветеранов;
      • министра развития общин и территорий;
      • министра аграрной политики;
      • министра энергетики и угольной промышленности.
      • также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.

      В отставку может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Сергей Тигипко Алексей Гончарук Верховная Рада Слуга народа
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