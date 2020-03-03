На засіданні фракції "Слуга народу" попередньо голосуватимуть за перезавантаження уряду

Кадрові питання в Кабінеті Міністрів будуть головною темою на засіданні фракції "Слуга народу". Нардепи планують провести попереднє голосування за кадрові зміни в уряді.

На засіданні фракції відбудеться обговорення. А після нього можливе сигнальне голосування. Про це повідомила представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк, пише "РБК-Україна".

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За її словами, на засіданні фракції планується попереднє голосування за кадрові зміни в Кабміні.

Представниця уряду в Раді пояснила, що все залежатиме від кількості нардепів на зустрічі. Якщо буде необхідних 70% парламентарів, то можна буде виносити питання на розгляд та приймати рішення.

Тому я думаю, що у нас сьогодні буде спекотне засідання, де будемо обговорювати не тільки законопроєкти, але і кадрові питання, вони сьогодні більш важливі,

– зазначила Шуляк.

Вона додала, що останнім часом діяльності Кабміну приділяють багато уваги. "Ми пам'ятаємо і "плівки Гончарука" і скандал із зарплатами. Зараз також ми бачили певні вкиди щодо прем'єр-міністра Тігіпка", – прокоментувала Шуляк. А також додала, що можуть бути кадрові ротації та посилення діяльності уряду.

Що відомо про засідання "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання. Нардепи обговорюватимуть питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради.

Спочатку його планували провести вранці 3 березня. Проте згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що засідання перенесли на вечір 3 березня на 19:00.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади та нардеп "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що на вечірнє засідання фракції запрошені директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Також має прийти президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента.

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Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – уряд та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ й політиків повідомляли про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті Міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.

міністра охорони здоров'я;

міністра у справах ветеранів;

міністра розвитку громад та територій;

міністра аграрної політики;

міністра енергетики та вугільної промисловості.

також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.