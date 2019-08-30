Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД

После нескольких безуспешных попыток заменить министра иностранных дел старым составом парламента новая Верховная Рада наконец назначила Вадима Пристайко на эту должность. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией Пристайко.

Биография Вадима Пристайко

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в городе Килия (Одесская область). Впоследствии семья переехала в Киев. Отец Пристайко был генерал-лейтенантом юстиции и награжден званием Заслуженный юрист Украины. Кроме того, с 1996 по 2004 годы занимал должность заместителя председателя СБУ.

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Образование

Получил диплом специалиста по информационным технологиям, с отличием окончив Киевский политехнический институт (1994 год). В 1998-м окончил Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра. Владеет английским языком.

Политическая карьера

Карьера Пристайко с момента получения им высшего образования связана с политической жизнью страны (кроме 1993 – 1994 годов, когда он занимался развитием информационной компании "Электронные вести", где был соучредителем проекта). Реализовал себя политик в направлении международных отношений.

В 1994 – 1997 Пристайко стал заместителем начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. С 1997 по 2000 имел похожую должность в Управлении Министерства иностранных дел.

Дальше успел попробовать себя на должности консула Генерального консульства Украины в Сиднее, Австралия (2000 – 2001), главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины (2001 – 2002), советника по политическим вопросам в делах Украины в Канаде (2002 – 2006), заместитель руководителя миссии Посольства Украины в Соединенных Штатах Америки (2009 – 2012), чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Канаде (2012 – 2014).

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Пристайко также занимал должности при НАТО. Впервые – с 2007 по 2009 годы. Тогда был заместителем директора департамента НАТО. А с 2017 года и по сей день является главой Миссии Украины при НАТО.

Если говорить о топ-должности в МИД, то в 2014 – 2017 годах был первым заместителем министра иностранных дел Украины – руководителем аппарата.

А совсем недавно карьерные достижения Пристайко пополнились еще двумя назначениями. 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации Президента, а 31 мая он еще стал членом СНБО.

Пристайко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Семья

Дипломат женат на Инне Пристайко и воспитывает с ней двух сыновей.