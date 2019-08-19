Сколько должен зарабатывать народный депутат Украины: опрос

Председатель партии "Слуга народа" и кандидат на должность спикера Дмитрий Разумков считает, что украинские нардепы получают хорошую, но не достаточное зарплату. По его мнению, 50 тысяч гривен для депутата выглядят красиво только на фоне минимальной.

Депутат Рады нового созыва будет иметь зарплату в 36-37 тысяч гривен, а с доплатами – до 50 тысяч. Зарплата депутата могла бы быть и больше, сказал Разумков в интервью "НВ".

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За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее – вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер – тебя и миллионные заработки не остановят,

– сказал глава "Слуги народа".

Разумков уверен, что Украина идет к тому, что есть у европейских депутатов – "достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж". При этом он не сказал, какую зарплату считает приемлемой. Политик отметил, что здесь нужна экспертная дискуссия.

Кто такой Дмитрий Разумков? Биографию лидера президентской партии "Слуга народа" читайте в материале 24 канала.

Отметим, что сам нардеп не беспокоится за свою заработную плату. В этом же интервью Разумков сказал, что имеет материальную подушку за счет бизнеса, который переписал на жену.



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