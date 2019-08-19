20:01
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сколько должен зарабатывать народный депутат Украины: опрос

      551 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / НВ

      Председатель партии "Слуга народа" и кандидат на должность спикера Дмитрий Разумков считает, что украинские нардепы получают хорошую, но не достаточное зарплату. По его мнению, 50 тысяч гривен для депутата выглядят красиво только на фоне минимальной.

      Депутат Рады нового созыва будет иметь зарплату в 36-37 тысяч гривен, а с доплатами – до 50 тысяч. Зарплата депутата могла бы быть и больше, сказал Разумков в интервью "НВ".

      Интересно: Разумков назвал реформы, которые хочет реализовать за время в посту

      За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее – вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер – тебя и миллионные заработки не остановят,
      – сказал глава "Слуги народа".

      Разумков уверен, что Украина идет к тому, что есть у европейских депутатов – "достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж". При этом он не сказал, какую зарплату считает приемлемой. Политик отметил, что здесь нужна экспертная дискуссия.

      Кто такой Дмитрий Разумков? Биографию лидера президентской партии "Слуга народа" читайте в материале 24 канала.

      Отметим, что сам нардеп не беспокоится  за свою заработную плату. В этом же интервью Разумков сказал, что имеет материальную подушку за счет бизнеса, который переписал на жену.

       


      Сколько мест в Раде будут иметь партии, прошедшие в парламент / Инфографика 24 канала

      ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ РАЗУМКОВА:

      •  
      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2286
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости политики Новости Украины Дмитрий Разумков Опрос 24 Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 319
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 174
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 524
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 40
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2187
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук