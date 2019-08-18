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      Быстро завершить войну не удастся, – Разумков

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Getty images

      Новой Раде не удастся быстро закончить войну, потому что и решает это не совсем парламент. Вся страна должна пройти для этого еще долгий путь.

      Так считает глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. О том, сколько еще в Украине продлится война, он рассказал в интервью "Новому времени".

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      От нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе,
      – отметил Разумков.

      Ранее руководитель этой политсилы заявлял, что украинская сторона хочет скорейшего прекращения огня на Донбассе, но решить этот вопрос на законодательном уровне не удастся.

      Следует заметить, что 21 июля на украинском Востоке продолжается "Хлебное перемирие". О нем представители Трехсторонней контактной группы договорились в Минске. Вот только оккупанты совсем не соблюдают режим прекращения огня, а продолжают обстрелы по всей линии разграничения. Так, от начала так называемого "перемирия" погибло уже 12 украинских воинов.

      карта окуповані території Донбас
      Карта оккупированных территорий: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Дмитрий Разумков Война на Донбассе
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