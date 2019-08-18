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      Швидко завершити війну не вдасться, – Разумков

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty images

      Новій Раді не вдасться швидко закінчити війну, бо і вирішує це не зовсім парламент. Вся країна повинна пройти для цього ще довгий шлях.

      Так вважає глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Про те, скільки ще в Україні триватиме війна, він розповів в інтерв’ю "Новому времени".

      До теми війни: "Перемир'я" на Донбасі: ворог гатить із гранатометів

      Від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом,
      – наголосив Разумков.

      Раніше очільник цієї політсили заявляв, що українська сторона хоче якнайшвидшого припинення вогню на Донбасі, але розв'язати це питання лиш на законодавчому рівні не вдасться.

      Слід зауважити, що від 21 липня на українському Сході триває "Хлібне перемир’я". Про нього представники Тристоронньої контактної групи домовилися у Мінську. От лише окупанти зовсім не дотримуються режиму припинення вогню, а продовжують обстріли по всій лінії розмежування. Так, від початку так званого "перемир’я" загинуло вже 12 українських воїнів.

      карта окуповані території Донбас
      Карта окупованих територій: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Війна на Донбасі Україна – Росія
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