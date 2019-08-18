"Перемир'я" на Донбасі: ворог гатить із гранатометів
За минулу добу, 17 серпня проросійські окупанти 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях попри укладене "Хлібне перемир'я". На щастя, внаслідок цих дій жоден український військовий не постраждав.
Так, противник обстрілював позиції ЗСУ із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.
Втрати: Четверо українських військових загинули на Донбасі: імена та фото
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів: двічі біля Павлополя, двічі поблизу Водяного, двічі в районі Лебединського і поблизу Пищевика.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, – біля Південного.
Від початку доби 18 серпня на лінії розмежування знову неспокійно – вже було два обстріли: біля Пищевика і Водяного.
Важливо! Від 21 липня по всій лінії розмежування діє безстрокове "Хлібне перемир'я". Щоправда, проросійські бойовики його весь час порушують. Так, за час перемир'я через обстріли з боку окупантів загинули 12 українських воїнів.
Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу