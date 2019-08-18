"Перемир'я" на Донбасі: ворог гатить із гранатометів

За минулу добу, 17 серпня проросійські окупанти 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях попри укладене "Хлібне перемир'я". На щастя, внаслідок цих дій жоден український військовий не постраждав.

Так, противник обстрілював позиції ЗСУ із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів: двічі біля Павлополя, двічі поблизу Водяного, двічі в районі Лебединського і поблизу Пищевика.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, – біля Південного.

Від початку доби 18 серпня на лінії розмежування знову неспокійно – вже було два обстріли: біля Пищевика і Водяного.

Важливо! Від 21 липня по всій лінії розмежування діє безстрокове "Хлібне перемир'я". Щоправда, проросійські бойовики його весь час порушують. Так, за час перемир'я через обстріли з боку окупантів загинули 12 українських воїнів.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу