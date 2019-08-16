14:31
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Четверо українських військових загинули на Донбасі: імена та фото

      4735 Читать новость на русском
      У ніч на 15 серпня на Донбасі загинули четверо бійців ЗСУ
      У ніч на 15 серпня на Донбасі загинули четверо бійців ЗСУ / Ілюстративне фото

      Україна знову зазнала непоправних втрат на Донбасі. У ніч з 14 на 15 серпня загинули четверо військових ЗСУ – Олександр Колбун, Олексій Попко, Костянтин Гаврик та Василь Євстєгнєєв.

      Усі військові загинули захищаючи Україну під час так званого "хлібного перемир'я", яке постійно порушують підконтрольні Росії бойовики. Попри це, у штабі ООС повідомляли лише про одного загиблого 14 серпня.

      Цікаво: Бійці ЗСУ потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків: відео

      20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Хлопець був родом з села Вівчицьк Маневицького району Волинської області та служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.


      Загиблий на Донбасі Олександр Колбун / фото з Facebook

      Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади Василь Євстегнєєв також загинув на Луганщині – у районі Золотого. 38-річний боєць отримав вогнепальне осколкове поранення у груди в результаті обстрілу з боку бойовиків.

      Він був родом села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області. У військового залишилися дві доньки.

      Важливо: Що може змусити Путіна зупинити війну і піти з Донбасу: заява США

      Також у ніч на 15 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув дніпрянин Олексій Попко. Він був військовим 74-го окремого розвідувального батальйону. 

      У нього залишилася дружина та маленька донька.


      Загиблий на Донбасі Олексій Попко / фото з Facebook

      Четвертний захисник, який загинув на Донбасі у ніч на 15 серпня, – 40-річний Костянтин Гаврик. Він отримав смертельні поранення під час обстрілу окупантами опорного пункту українських бійців в районі населеного пункту Хутір Вільний. До слова, боєць загинув за день до свого Дня народження, який мав святкувати 15 серпня.

      Загиблий військовий був родом з міста Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.


      Загиблий на Донбасі Костянтин Гаврик / фото з Facebook

      Яких втрат зазнала Україна за час нового перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      Загалом за час перемир'я загинули 12 бійців Збройних сил.

      blog_ava
      Що може змусити Путіна зупинити війну і піти з Донбасу: заява США
      сьогодні
      15232
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сьогодні , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 564
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сьогодні , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 756
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 1738
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1606
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 5777
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук