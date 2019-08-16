Четверо українських військових загинули на Донбасі: імена та фото
Україна знову зазнала непоправних втрат на Донбасі. У ніч з 14 на 15 серпня загинули четверо військових ЗСУ – Олександр Колбун, Олексій Попко, Костянтин Гаврик та Василь Євстєгнєєв.
Усі військові загинули захищаючи Україну під час так званого "хлібного перемир'я", яке постійно порушують підконтрольні Росії бойовики. Попри це, у штабі ООС повідомляли лише про одного загиблого 14 серпня.
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20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Хлопець був родом з села Вівчицьк Маневицького району Волинської області та служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.
Загиблий на Донбасі Олександр Колбун / фото з Facebook
Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади Василь Євстегнєєв також загинув на Луганщині – у районі Золотого. 38-річний боєць отримав вогнепальне осколкове поранення у груди в результаті обстрілу з боку бойовиків.
Він був родом села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області. У військового залишилися дві доньки.
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Також у ніч на 15 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув дніпрянин Олексій Попко. Він був військовим 74-го окремого розвідувального батальйону.
У нього залишилася дружина та маленька донька.
Загиблий на Донбасі Олексій Попко / фото з Facebook
Четвертний захисник, який загинув на Донбасі у ніч на 15 серпня, – 40-річний Костянтин Гаврик. Він отримав смертельні поранення під час обстрілу окупантами опорного пункту українських бійців в районі населеного пункту Хутір Вільний. До слова, боєць загинув за день до свого Дня народження, який мав святкувати 15 серпня.
Загиблий військовий був родом з міста Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.
Загиблий на Донбасі Костянтин Гаврик / фото з Facebook
Яких втрат зазнала Україна за час нового перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.
Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.
Загалом за час перемир'я загинули 12 бійців Збройних сил.