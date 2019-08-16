Бійці ЗСУ потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків: відео

Українські військові знищили позицію окупантів та ледь не ліквідували шістьох проросійських бойовиків на Донбасі під час спецоперації. Терористи залишилися в живих лише через "аборт".

Боєць Рустам Мустафаєв розповів, що аборт - це не лише медичний термін, а й сленгове слово, яке використовують військові.

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""Аборт" – означає вилучення із ствола міномету міни, яка дала осічку. Після закидання міни у ствол не спрацьовує вишибний патрон, тому міна зі зведеним підривником залишається у стволі. Двоє військових нахиляють міномет, щоб міна вийшла зі ствола. Ще один солдат ловить міну руками. Мало того, що процес дуже напружений і небезпечний, так ще й збивається приціл. Коригувальнику доводиться заново пристрілюватись", – пояснює військовий.

За його словами, саме такий випадок урятував від ліківдації шістьох найманців Росії. Зокрема, окупанти вкотре обстрілювали українські позиції і навіть не здогадувались, що за 100 метрів від них уже висить квадрокоптер, а мінометний взвод бійців ЗСУ готовий завдати удару у відповідь.

Кілька мін на пристрілку, потім влучаємо просто у вхід, і нарешті пряме влучання в "укріпку". Перемикаємо на фугас, щоб пробити бетонний дах, – і "аборт"... Поки мінометники 20-го ОМПб 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" приймали "пологи", контужені та перелякані терористи тікали окопом,

– розповів військовий.