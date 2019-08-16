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      Бойцы ВСУ мощным ударом ответили на обстрел боевиков: видео

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      Украинские военные уничтожили позицию оккупантов на Донбассе
      Украинские военные уничтожили позицию оккупантов на Донбассе / Скриншот

      Украинские военные уничтожили позицию оккупантов и едва не ликвидировали шестерых пророссийских боевиков на Донбассе во время спецоперации. Террористы остались в живых только из-за "аборта".

      Боец Рустам Мустафаев рассказал, что аборт – это не только медицинский термин, но и сленговое слово, которое используют военные.

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      ""Аборт" – значит извлечение из ствола миномета мины, которая дала осечку. После заброса мины в ствол не срабатывает вышибной патрон, поэтому мина с взеденным взрывателем остается в стволе. Двое военных наклоняют миномет, чтобы мина вышла из ствола. Еще один солдат ловит мину руками. Мало того, что процесс очень напряженный и опасный, так еще и сбивается прицел. Корректировщику приходится заново пристреливаться", – объясняет военный.

      По его словам, именно такой случай спас от ликивдации шестерых наемников из России. В частности, оккупанты в очередной раз обстреливали украинские позиции и даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит квадрокоптер, а минометный взвод бойцов ВСУ готов нанести ответный удар.

      Несколько мин на пристрелку, затем попадаем прямо в вход, и наконец прямое попадание в "укрепку". Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, – и "аборт" ... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" принимали "роды", контуженные и испуганные террористы убежали из окопа,
      – рассказал военный.

       

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      Теги: Оружие Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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