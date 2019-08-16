Четверо украинских военных погибли на Донбассе: имена и фото

Украина снова понесла невосполнимые потери в Донбассе. В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ – Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев.

Все военные погибли защищая Украину во время так называемого "хлебного перемирия", которое постоянно нарушают подконтрольные России боевики. Несмотря на это, в штабе ООС сообщали лишь об одном погибшем 14 августа.

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20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Он был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.



Погибший в Донбассе Александр Колбун / фото из Facebook

Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине – в районе Золотого. 38-летний боец ​​получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков.

Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военнослужащего остались две дочери.

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Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб днепрянин Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона.

У него осталась жена и маленькая дочь.



Погибший на Донбассе Алексей Попко / фото из Facebook

Четвертной защитник, погибшего на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Вольный. К слову, боец погиб за день до своего дня рождения, которое должен был праздновать 15 августа.

Погибший был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.



Погибший на Донбассе Константин Гаврик / фото из Facebook

Какие потери понесла Украина за время нового перемирия?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, в то же время оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



Всего за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил.