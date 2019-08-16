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      Четверо украинских военных погибли на Донбассе: имена и фото

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      В ночь на 15 августа на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ
      В ночь на 15 августа на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ / Иллюстративное фото

      Украина снова понесла невосполнимые потери в Донбассе. В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ – Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев.

      Все военные погибли защищая Украину во время так называемого "хлебного перемирия", которое постоянно нарушают подконтрольные России боевики. Несмотря на это, в штабе ООС сообщали лишь об одном погибшем 14 августа.

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      20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Он был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.


      Погибший в Донбассе Александр Колбун / фото из Facebook

      Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине – в районе Золотого. 38-летний боец ​​получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков.

      Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военнослужащего остались две дочери.

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      Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб днепрянин Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона.

      У него осталась жена и маленькая дочь.


      Погибший на Донбассе Алексей Попко / фото из Facebook

      Четвертной защитник, погибшего на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Вольный. К слову, боец погиб за день до своего дня рождения, которое должен был праздновать 15 августа.

      Погибший был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.


      Погибший на Донбассе Константин Гаврик / фото из Facebook

      Какие потери понесла Украина за время нового перемирия?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала  21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, в то же время оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      Всего за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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