Перемирие, во время которого убивают: оккупанты били из минометов, погиб военный

В течение суток, 14 августа, враг 13 раз нарушил запрет стрелять. В результате враждебных действий погиб военный.

Противник во время обстрелов использовал запрещенные минскими соглашениями минометы, передают в штабе ООС. Кроме того, – обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Важно: Обострение будет не только на донецком направлении, – эксперт

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 9 обстрелов: возле Песков, Лебединского, Гнутово, Водяного и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 4 обстрела. Оккупанты вели огонь вблизи Южного, неподалеку Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Хутора Свободного.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб,

– передают в штабе ООС.

Отметим, что это уже 9 смерть среди украинских военных во время, когда идет перемирие.

Важно! "Хлебное перемирие" начало действовать на Донбассе 21 июля. Его назвали бессрочным и объявили по всей линии разграничения. Однако противник не соблюдает договоренностей и все время восстанавливает обстрелы.



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