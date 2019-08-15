Перемирие, во время которого убивают: оккупанты били из минометов, погиб военный
В течение суток, 14 августа, враг 13 раз нарушил запрет стрелять. В результате враждебных действий погиб военный.
Противник во время обстрелов использовал запрещенные минскими соглашениями минометы, передают в штабе ООС. Кроме того, – обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Важно: Обострение будет не только на донецком направлении, – эксперт
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 9 обстрелов: возле Песков, Лебединского, Гнутово, Водяного и Николаевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 4 обстрела. Оккупанты вели огонь вблизи Южного, неподалеку Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Хутора Свободного.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб,
– передают в штабе ООС.
Отметим, что это уже 9 смерть среди украинских военных во время, когда идет перемирие.
Важно! "Хлебное перемирие" начало действовать на Донбассе 21 июля. Его назвали бессрочным и объявили по всей линии разграничения. Однако противник не соблюдает договоренностей и все время восстанавливает обстрелы.
Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала
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