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      Перемир’я, під час якого вбивають: окупанти гатили з мінометів, загинув військовий

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Протягом доби, 14 серпня, ворог 13 разів порушив заборону стріляти. В результаті ворожих дій загинув військовий.

      Противник під час обстрілів використовував заборонені мінськими угодами міномети, передають у штабі ООС. Окрім того, – обстрілював українські позиції із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

      Важливо: Загострення буде не тільки на донецькому напрямку, – експерт

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 9 обстрілів: біля Пісків, Лебединського, Гнутового, Водяного і Миколаївки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було 4 обстріли. Окупанти вели вогонь поблизу Південного, неподалік Новолуганського, в районі зайцевого і поблизу Хутора Вільного.

      Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув,
      – передають в штабі ООС.

      Зазначимо, що це вже 9 смерть серед українських військових в час, коли триває перемир’я.

      Важливо! "Хлібне перемир’я" почало діяти на Донбасі 21 липня. Його назвали безстроковим та оголосили по всій лінії розмежування. Проте противник не дотримується домовленостей і весь час відновлює обстріли.

      карта окуповані території ООС Війна
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

      Втрата: Окупанти передали тіло загиблого нацгвардійця Романенка українцям – фото

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Перемир'я Збройні сили України Проросійські бойовики
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