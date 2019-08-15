Перемир’я, під час якого вбивають: окупанти гатили з мінометів, загинув військовий

Протягом доби, 14 серпня, ворог 13 разів порушив заборону стріляти. В результаті ворожих дій загинув військовий.

Противник під час обстрілів використовував заборонені мінськими угодами міномети, передають у штабі ООС. Окрім того, – обстрілював українські позиції із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Важливо: Загострення буде не тільки на донецькому напрямку, – експерт

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 9 обстрілів: біля Пісків, Лебединського, Гнутового, Водяного і Миколаївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було 4 обстріли. Окупанти вели вогонь поблизу Південного, неподалік Новолуганського, в районі зайцевого і поблизу Хутора Вільного.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув,

– передають в штабі ООС.

Зазначимо, що це вже 9 смерть серед українських військових в час, коли триває перемир’я.

Важливо! "Хлібне перемир’я" почало діяти на Донбасі 21 липня. Його назвали безстроковим та оголосили по всій лінії розмежування. Проте противник не дотримується домовленостей і весь час відновлює обстріли.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

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