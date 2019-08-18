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      "Перемирие" на Донбассе: враг лупит из гранатометов

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      За прошедшие сутки, 17 августа, пророссийские оккупанты 8 раз открывали огонь по украинским позициям несмотря на заключенное "Хлебное перемирие". К счастью, в результате этих действий ни один украинский военный не пострадал.

      Так, противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил семь обстрелов: дважды возле Павлополя, дважды вблизи Водяного, дважды в районе Лебединского и вблизи Пищевика.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил – вблизи Пивденного.

      С начала суток 18 августа на линии разграничения снова неспокойно – уже два обстрела: у Пищевика и Водяного.

      Важно! От 21 июля по всей линии разграничения действует бессрочное "Хлебное перемирие". Правда, пророссийские боевики его все время нарушают. Так, за время перемирия из-за обстрелов со стороны оккупантов погибли 12 украинских воинов.

      карта окупованих територій ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Перемирие Пророссийские боевики
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