Депутати отримали свої перші зарплати: хто скільки заробив

Народні депутати IX скликання отримали свої перші зарплати. Наразі найбільше заробив перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 59 300 гривень.

Найменшу суму отримала Анна Коваленко зі "Слуги народу" – 15 900 гривень, пише LIGA.net. Її депутатські повноваження Коваленко були припинені, оскільки на початку вересня її призначили заступником глави ОПУ.

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Спікер ВР Дмитро Разумков заробив 50 500 гривень, другий віцеспікер Олена Кондратюк — 49 800 гривень.

Скільки заробили голови фракцій і груп:

Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 800 гривень

гривень Юрій Бойко та Вадим Рабинович ("Опозиційна платформа – За життя") – 38 400 і 37 500 гривень,

і гривень, Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200 гривень

гривень Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 42 100 і 46 300 гривень

і гривень Сергій Рахманін ("Голос") – 44 200 гривень

гривень Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 200 гривень.

Борець з "Слуги народу" Жан Беленюк, який відвідав 33% засідань, отримав 32 000 гривен зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 гривень, п’ятий президент Петро Порошенко – 42 000 гривень, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 гривень. Колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський отримав 43 300 гривень, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 гривень.

Повний список зарплат депутатів:



Зарплати депутатів/ Джерело: Liga.net Зарплати депутатів/ Джерело: Liga.net

Кабінет міністрів пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату в Україні на 550 гривень. Наразі розмір "мінімалки" – 4173 гривні. Ці зміни закладені у державному бюджеті на 2020 рік, його нардепи мають намір розглянути у першому читанні вже 18 жовтня.

Скільки парламентарі заробляють у Європі:



Найбільші та найменші зарплати парламентарів у Європі / Інфографіка 24 каналу