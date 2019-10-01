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      Депутати отримали свої перші зарплати: хто скільки заробив

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      Скільки заробили депутати за перший місяць роботи
      Скільки заробили депутати за перший місяць роботи / 24 канал

      Народні депутати IX скликання отримали свої перші зарплати. Наразі найбільше заробив перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 59 300 гривень.

      Найменшу суму отримала Анна Коваленко зі "Слуги народу" – 15 900 гривень, пише LIGA.net. Її депутатські повноваження Коваленко були припинені, оскільки на початку вересня її призначили заступником глави ОПУ.

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      Спікер ВР Дмитро Разумков заробив 50 500 гривень, другий віцеспікер Олена Кондратюк 49 800 гривень.

      Скільки заробили голови фракцій і груп:

      • Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 800 гривень
      • Юрій Бойко та Вадим Рабинович ("Опозиційна платформа – За життя") – 38 400 і 37 500 гривень,
      • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200 гривень
      • Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 42 100 і 46 300 гривень
      • Сергій Рахманін ("Голос") – 44 200 гривень
      • Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 200 гривень.

      Борець з "Слуги народу" Жан Беленюк, який відвідав 33% засідань, отримав 32 000 гривен зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 гривень, п’ятий президент Петро Порошенко – 42 000 гривень, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 гривень. Колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський отримав 43 300 гривень, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 гривень.

      Повний список зарплат депутатів: 

       

      Кабінет міністрів пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату в Україні на 550 гривень. Наразі розмір "мінімалки" – 4173 гривні. Ці зміни закладені у державному бюджеті на 2020 рік, його нардепи мають намір розглянути у першому читанні вже 18 жовтня. 

      Скільки парламентарі заробляють у Європі: 


      Найбільші та найменші зарплати парламентарів у Європі / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина Європейська солідарність Партія Голос Слуга народу Зарплата Верховна Рада Гроші Новини України Новини політики
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