Луценко більше не буде депутатом: хто її замінить у Раді

Депутатка від "Європейської Солідарності" 4 листопада підтвердила, що написала заяву про намір скласти повноваження. Оскільки до Ради вона пройшла за списком (була під номером 15), то й замінити її мала б людина з того ж списку. Найімовірнішим кандидатом є Наталія Андріївна Бойко.

Зі списку ЄС до Верховної Ради, згідно з результатами голосування українців на дострокових виборах 2019 року, потрапили 23 людини. Коли Ірина Луценко складе повноваження депутатки, замінити її може 24 номер з того ж списку Наталія Бойко, про що свідчать дані з офіційного сайту ЦВК.

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Що відомо про Наталію Бойко

Народилася 7 вересня 1989 року, громадянка України, киянка, має вищу освіту. Членкиня політичної партії "Європейська Солідарність".

Працювала в уряді Володимира Гройсмана заступником міністра у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Ініціатором призначення був міністр Ігор Насалик.

У 2015 році Бойко була консультанткою департаменту з питань реформ в АП Порошенка, де працювала над аналізом матеріалів у сфері регулювання ринків нафти й газу.

Ще раніше працювала в компанії ERM у Німеччині координатором проєктів для міжнародних газодобувних компаній і фінінститутів.

Чи є інші варіанти, хто замінить в Раді Луценко?

Так, існує ймовірність, що Бойко відмовиться ставати депутаткою. Тоді таке право можуть отримати наступні за списком:

► Володимир В'ятрович – раніше був головою Українського інституту національної пам'яті, звільнений Зеленським з цієї посади.

► Ірина Никорак – юристка, раніше була помічницею нардепа Олексія Присяжнюка ("Народний фронт"), а з 2015 – депутаткою Київради.

► Тетяна Чорновол – журналістка та активістка, народний депутат 8 скликання.

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