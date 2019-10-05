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      Рано кричати, що все пропало, – В'ятрович про своє звільнення

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      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / Фото з соцмереж

      Володимир В'ятрович сказав, що звільнення його з посади директора Інституту національної пам'яті не було для нього несподіванкою.

      У програмі "Рольові ігри" він сказав, що його участь в іншій політичній силі "Європейська солідарність" і достатньо системна та гостра критика Зеленського – це речі, які послужили причиною його звільнення з посади керівника Інституту національної пам’яті.

      До слова: Кабмін звільнив В’ятровича: коротко про все, що відомо

      "Для мене вкрай важливо, щоб інститут зберігся як державний інструмент реалізації політики відновлення національної пам’яті. Тобто, якщо це буде збережено, буде знайдено іншу людину, яка реалізує цю політику й успішно використовуватиме інститут, то я для себе знайду чим зайнятися", – зазначив історик.

      За його словами, його звільнення не можна назвати елементом реваншу, як це зробив Андрій Портнов у себе в телеграмі.

      Я не можу так сказати. Принаймні з мого спілкування з прем’єр-міністром Гончаруком не виглядає на те, що вони готові до якихось радикальних змін в гуманітарній політиці. Портнов багато епатує на цій всій проблематиці для того, щоб показати свою якусь значущість. Насправді людина є достатньо маргінальною,
      – пояснив В'ятрович.

      Він сказав, що на реванш впливає лише два чинники:

      1. це бажання влади провести цей реванш;
      2. це готовність суспільства змиритися з цим реваншем.

      "От поки буде достатньо жорстка позиція суспільства щодо того, що цього краще не рухати для влади, то я переконаний, що цього рухати не будуть. Тобто тут такий двоякий процес. І я через це, користуючись нагодою, постійно звертаюся до українців, якщо це справді для нас всіх важливо, то давайте це всі разом захищати. Абсолютно все можливо. Рано кричати – поразка, рано кричати, що все пропало. Абсолютно ще все можна реалізувати", – додав ексголова Інституту національної пам'яті.

      Що відомо про Володимира В'ятровича та Інститут національної пам'яті? Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті. З 2014 до 2019 року його директором був відомий український науковець-історик Володимир В'ятрович.

      Серед головних досягнень В'ятровича на посаді голови Інституту національної пам'яті є:

      – запуск процесу декомунізації;
      – відкриття архівів КДБ та інших радянських спецслужб;
      – визнання ветеранів ОУН та УПА;
      – розширення можливості для реабілітації жертв репресій.

      Дивіться повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Степан Бандера Володимир В'ятрович Історія
      Джерело: 24 канал
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