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      В пріоритеті – опалювальний сезон: у Зеленського поки не знайшли заміну В’ятровичу

      80 Читать новость на русском
      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / 24 канал

      Посада директора Інституту національної пам’яті після звільнення його колишнього очільника Володимира В’ятровича залишається вакантною. Призначення нової людини – пріоритетне питання, втім на часі – опалювальний сезон, газові угоди з Росією та низка інших важливих тем.

      Так президент Зеленський відповів на запитання польського журналіста про те, чи Україна вже визначилась із новим очільником Інституту національної пам’яті. За словами представника ЗМІ, В’ятрович був особою "контроверсійною" і викликав у Польщі багато запитань.

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      Я не хотів би коментувати пана В’ятровича, він працював і є представником іншої політичної команди. Наша команда, я маю на увазі й уряд, ми узгодимо спільну людину, це є дуже серйозне питання,
      – відповів Зеленський журналісту під час пресмарафону у Києві.

      Найімовірніше, претендентів на цю посаду поки взагалі не розглядали. За словами Зеленського, це – пріоритетне питання, втім, наразі є низка важливіших проблем.

      Мені поки цю людину не показували. У нас взагалі зараз є дуже багато кадрових питань. Це питання теж в пріоритеті (призначення директора Інституту національної пам’яті – 24 канал), але у нас на носі зима, опалювальний сезон, і газові питання. Треба трохи більше часу, щоб це вирішити,
      – додав гарант.

      Що відомо про звільнення В’ятровича?

      Уряд звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича з посади 18 вересня. За словами самого В’ятровича, участь в іншій політичній силі "Європейська солідарність" і достатньо системна та гостра критика Зеленського – це речі, які послужили причиною його звільнення.

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      Що відомо про Інститут національної пам'яті?Український інститут національної пам'яті — центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Діяльність органу спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури.

      Основні завдання Інституту: посилення уваги суспільства до історії України, забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті та здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

      Чого вдалось досягти В’ятровичу на посаді?

      • Україна вільна від тоталітарної символіки;
      • Архіви КДБ відкриті;
      • Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність;
      • Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася;
      • Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Володимир В'ятрович Новини Польщі
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