Зеленський про перейменування вулиць: Бандера був би в шоці

Президент вважає, що у майбутньому потрібно називати вулиці різноманітно. Він зазначив, що варто вшановувати сучасних героїв, які прославляють Україну, а не штампувати однакові назви.

Пресмарафон Зеленського відбувається на фудкорті, що розташований на вулиці з назвою Московська. В однієї з журналісток виникло запитання щодо перейменування, декомунізації та поширення національних ідей серед суспільства.

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Зеленський відповів, що має своє бачення щодо перейменування вулиць і хоче, аби в Україні з'явилися вулиці на честь різних героїв, які прославляли Україну, до прикладу, у спорті чи культурі.

Герой – кожна людина, яка зробила цю країну незалежною, яка зробила цю країну відомою. Завдяки якій Україну знають туристи.

Пан Бандера був би в шоці чи пан Шевченко, яка кількість вулиць названа їхніми іменами. Нас багато людей. Бубка, Усик, брати Кличко прославляли, не обговорюємо його постать як мера. Можна ж їхніми іменами називати?

Давайте пам’ятати історію і жити сучасним життям,

­– зазначив Зеленський.

Щодо самої вулиці Московської, то Зеленський навів приклад, що її можна назвати вулицею Чорнобильців. До слова, її вже хотіли перейменувати на честь загиблого Героя російсько-української війни 49-річного Дмитра Годзенка. Однак депутати Київської міської ради таке рішення не схвалили.

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