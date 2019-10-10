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      Зеленський про перейменування вулиць: Бандера був би в шоці

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      Зеленський пояснив своє бачення перейменування вулиць
      Зеленський пояснив своє бачення перейменування вулиць / president.gov.ua

      Президент вважає, що у майбутньому потрібно називати вулиці різноманітно. Він зазначив, що варто вшановувати сучасних героїв, які прославляють Україну, а не штампувати однакові назви.

      Пресмарафон Зеленського відбувається на фудкорті, що розташований на вулиці з назвою Московська. В однієї з журналісток виникло запитання щодо перейменування, декомунізації та поширення національних ідей серед суспільства.

      Дивіться: Пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція конференції

      Зеленський відповів, що має своє бачення щодо перейменування вулиць і хоче, аби в Україні з'явилися вулиці на честь різних героїв, які прославляли Україну, до прикладу, у спорті чи культурі.

      Герой – кожна людина, яка зробила цю країну незалежною, яка зробила цю країну відомою. Завдяки якій Україну знають туристи.

      Пан Бандера був би в шоці чи пан Шевченко, яка кількість вулиць названа їхніми іменами. Нас багато людей. Бубка, Усик, брати Кличко прославляли, не обговорюємо його постать як мера. Можна ж їхніми іменами називати?

      Давайте пам’ятати історію і жити сучасним життям,
      ­– зазначив Зеленський.

      Щодо самої вулиці Московської, то Зеленський навів приклад, що її можна назвати вулицею Чорнобильців. До слова, її вже хотіли перейменувати на честь загиблого Героя російсько-української війни 49-річного Дмитра Годзенка. Однак депутати Київської міської ради таке рішення не схвалили.

      Читайте також: В пріоритеті – опалювальний сезон: у Зеленського поки не знайшли заміну В’ятровичу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Декомунізація
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