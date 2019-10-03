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      Зеленский внес в Раду новый состав ЦИК: список

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      Зеленский внес в Раду новый состав ЦИК
      Зеленский внес в Раду новый состав ЦИК / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

      Список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гоначаренко в фейсбуке.

      К теме: Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии

      Всего в списке 17 кандидатур.

      Зеленский просит назначить на должности членов ЦИК:

      Боярчук Оксаны Борисовны ("Слуга народа");

      Буглаки Юрия Александровича  ("Голос");

      Гатауллин Елены Аухатовны ("Слуга народа");

      Гевко Андрея Евгеньевича ("Европейская солидарность");

      Глущенко Виктории Анатольевны ("Батькивщина");

      Греня Виталия Вячеславовича ("Слуга народа");

      Диденко Олега Николаевича ("Слуга народа");

      Дубовика Сергея Олеговича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

      Евстигнеева Андрея Сергеевича ("Слуга народа");

      Ефремовой Ирины Алексеевны ("Слуга народа");

      Кармази Александры Александровны  ("Слуга народа");

      Любченко Павла Николаевича ("Слуга народа");

      Мирошниченко Юрия Романовича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

      Перепелюка Владимира Григорьевича ("Слуга народа");

      Плукаря Виталия Владимировича ("Слуга народа");

      Постивого Сергея Александровича ("Слуга народа");

      Фрицкого Юрия Олеговича" ("Слуга народа");

      Заметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

      ЦВК список

      Список нового состава ЦИК / Фото с фейсбука Алексея Гончаренко

      Депутаты будут голосовать за новый состав ЦИК на очередном заседании Верховной Рады.

      Почему предыдущий состав ЦИК распустили?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Европейская солидарность Партия Голос Владимир Зеленский ЦИК
      Источник: 24 канал
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