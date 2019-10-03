Зеленский внес в Раду новый состав ЦИК: список

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

Список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гоначаренко в фейсбуке.

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Всего в списке 17 кандидатур.

Зеленский просит назначить на должности членов ЦИК:

Боярчук Оксаны Борисовны ("Слуга народа");

Буглаки Юрия Александровича ("Голос");

Гатауллин Елены Аухатовны ("Слуга народа");

Гевко Андрея Евгеньевича ("Европейская солидарность");

Глущенко Виктории Анатольевны ("Батькивщина");

Греня Виталия Вячеславовича ("Слуга народа");

Диденко Олега Николаевича ("Слуга народа");

Дубовика Сергея Олеговича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Евстигнеева Андрея Сергеевича ("Слуга народа");

Ефремовой Ирины Алексеевны ("Слуга народа");

Кармази Александры Александровны ("Слуга народа");

Любченко Павла Николаевича ("Слуга народа");

Мирошниченко Юрия Романовича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Перепелюка Владимира Григорьевича ("Слуга народа");

Плукаря Виталия Владимировича ("Слуга народа");

Постивого Сергея Александровича ("Слуга народа");

Фрицкого Юрия Олеговича" ("Слуга народа");

Заметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Список нового состава ЦИК / Фото с фейсбука Алексея Гончаренко

Депутаты будут голосовать за новый состав ЦИК на очередном заседании Верховной Рады.

Почему предыдущий состав ЦИК распустили?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.