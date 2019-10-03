Зеленский внес в Раду новый состав ЦИК: список
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.
Список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гоначаренко в фейсбуке.
К теме: Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии
Всего в списке 17 кандидатур.
Зеленский просит назначить на должности членов ЦИК:
Боярчук Оксаны Борисовны ("Слуга народа");
Буглаки Юрия Александровича ("Голос");
Гатауллин Елены Аухатовны ("Слуга народа");
Гевко Андрея Евгеньевича ("Европейская солидарность");
Глущенко Виктории Анатольевны ("Батькивщина");
Греня Виталия Вячеславовича ("Слуга народа");
Диденко Олега Николаевича ("Слуга народа");
Дубовика Сергея Олеговича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
Евстигнеева Андрея Сергеевича ("Слуга народа");
Ефремовой Ирины Алексеевны ("Слуга народа");
Кармази Александры Александровны ("Слуга народа");
Любченко Павла Николаевича ("Слуга народа");
Мирошниченко Юрия Романовича ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
Перепелюка Владимира Григорьевича ("Слуга народа");
Плукаря Виталия Владимировича ("Слуга народа");
Постивого Сергея Александровича ("Слуга народа");
Фрицкого Юрия Олеговича" ("Слуга народа");
Заметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.
Список нового состава ЦИК / Фото с фейсбука Алексея Гончаренко
Депутаты будут голосовать за новый состав ЦИК на очередном заседании Верховной Рады.
Почему предыдущий состав ЦИК распустили?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.