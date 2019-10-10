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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Что думают журналисты о пресс-марафоне Зеленского

      40 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / www.ukrinform.ua

      В Киеве продолжается первый пресс-марафон с президентом Зеленским. Офис Президента аккредитовал более 300 журналистов, которые в течение всего дня имеют возможность пообщаться с гарантом, задать вопросы и получить на них ответы. Понравился ли такой формат самим журналистам - читайте далее.

      Журналист 24 канала Антон Голобородько отметил, что такой формат имеет и плюсы, и минусы. По его мнению, основной минус – времени на общение с президентом мало, и, по большому счету, одни и те же вопросы обсуждаются по кругу.

      Читайте также: Сейчас так и есть, – Зеленский ответил, может ли Донбасс стать Приднестровьем

      Он подчеркнул, что, организовав одну большую пресс-конференцию, можно было бы не повторяться и не говорить об одном и том же.

      Есть свои плюсы – возможность говорить с президентом в более камерной обстановке, задать ему вопросы лично. Конечно, это делает общение более откровенным. Больше всего мне не нравится то, что об этой пресс-конференции сообщили за день до нее,
      - отметил Голобородько.

      Антон объяснил, что, если бы об этом событии было известно заранее, то журналисты могли бы организоваться, не повторять одинаковые вопросы, и за весь день обсудить все. Также он добавил, что не успел задать все интересующие его вопросы.

      Смотрите видео: журналист Голобородько об основных плюсах и минусах пресс-марафона с Зеленским

      На самом деле я задал вопрос и, мне кажется, что президент его так и не понял. Я спросил о том, когда в Украине будут работать законы, ведь общество имеет запрос не на посадки, а на справедливость. К сожалению, президент ушел в какие-то детали и, как по мне, его ответ не был полным,
      – подчеркнул журналист 24 канала.

      Также он заявил, что осталось немало вопросов относительно международной политики, обороны, экономики и тому подобное.

      Обратите внимание! Между Зеленским и журналистом 24 канала Голобородько состоялся эмоциональный спор: видео

      В то же время журналистка телеканала "Прямой" Елена Курбанова отметила, что это довольно необычный формат общения гаранта с журналистами, назвав его таким, что разрывает все шаблоны.

      На самом деле мне очень понравилось, потому что у нас была очень неограниченная возможность общения. Кроме того, что все заходят группами, президент еще отлучается на короткий брейк, поэтому там тоже можно с ним минимально пообщаться,
      – подчеркнула Елена.

      Если раньше журналисты общались на пресс-конференции только три часа, то эта встреча продлится ориентировочно 10 часов. Журналистка добавила, что президента неплохо подготовили к тому, что ему будут задавать много неприятных и неудобных вопросов, и есть целые технологии, как отойти от этих вопросов.

      Смотрите видео: журналистка телеканала "Прямой" поделилась впечатлениями о пресс-марафона

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Журналисты
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