Як журналісти оцінюють формат пресмарафону з Зеленським

У Києві триває перший пресмарафон з президентом Зеленським. Офіс Президента акредитував понад 300 журналістів, які протягом всього дня мають змогу поспілкуватися з гарантом, поставити питання та отримати на них відповіді. Чи сподобався такий формат самим журналістам – читайте далі.

Журналіст 24 каналу Антон Голобородько зауважив, що такий формат має і плюси, і мінуси. На його думку, основний мінус – часу на спілкування з президентом мало, і, за великим рахунком, одні й ті ж питання обговорюються по колу.

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Він підкреслив, що, організувавши одну велику пресконференцію, можна було б не повторюватися і не говорити про одне і те ж саме.

Є свої плюси – можливість говорити з президентом у більш камерній обстановці, ставити йому питання особисто. Звісно, це робить спілкування більш відвертим. Найбільше мені не подобається те, що про цю пресконференцію повідомили за день до неї,

– зауважив Голобородько.

Антон пояснив, що, якби про цю подію було відомо заздалегідь, то журналісти могли б зорганізуватися, не повторювати однакові питання, і за весь день обговорити все. Також він додав, що не встиг поставити всі питання, які його цікавили.

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Насправді я поставив питання і, мені здається, що президент його так і не зрозумів. Я запитав про те, коли в Україні будуть працювати закони, адже суспільство має запит не посадки, а на справедливість. На жаль, президент пішов у якісь деталі й, як на мене, його відповідь не була повною,

– наголосив журналіст 24 каналу.

Також він заявив, що залишилося чимало питань щодо міжнародної політики, оборони, економіки тощо.

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Водночас журналістка телеканалу "Прямий" Олена Курбанова зазначила, що це доволі незвичний формат спілкування гаранта з журналістами, назвавши його таким, що розриває усі шаблони.

Насправді мені дуже сподобалося, бо у нас була дуже необмежена можливість спілкування. Крім того, що всі заходять групами, президент ще й виходить на короткий брейк, тому там теж можна з ним мінімально поспілкуватися,

– підкреслила Олена.

Якщо раніше журналісти спілкуватися на пресконференціях лише три години, то ця зустріч триватиме орієнтовно 10 годин. Журналістка додала, що президента непогано підготували до того, що йому будуть ставити багато неприємних і незручних запитань, і є цілі технології як відійти від цих питаннь.

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