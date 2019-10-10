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      Між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка: відео

      10491 Читать новость на русском
      Антон Голобородько та Володимир Зеленський
      Антон Голобородько та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      На пресмарафоні відбулася емоційна суперечка між журналістом 24 каналу Антоном Голобородько та Президентом України Володимиром Зеленським. Питання полягало в тому, що голова ОП Андрій Богдан має сумнівну репутацію, як і його товариші, які, за словами журналіста, мають вплив на судові справи в Україні.

      Володимир Зеленський традиційно привітався з усіма журналістами по-черзі. Журналіста 24 каналу Антона Голобородька він привітав із днем народження, жартома додавши "Рахунок вам потім принесуть".

      Нагадаємо, що формат пресмарафону на ринку їжі в Києві відбувається таким чином: щопівгодини до кімнати із Зеленським заходять групи із 7-10 журналістів.

      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

      Антон Голобородько: Питання навряд буде дуже зручним. Власне, ви обіцяли, що "прийде весна і будемо саджати". Питання, насправді, не у весні. Вона ще буде не одна. Але поки що ті гучні кримінальні справи, які є, мають всі ознаки бути чи вважатися політично вмотивованими. Особливо, якщо додати те, що голова вашого Офісу – людина з дуже цікавою репутацією. Його заступник і товариш Смирнов, друг Портнов – три Андрія таких – їх вже називають "смотрящими" за судами.

      Враховуючи те, що Данилюк каже, що він пішов з посади голови РНБО через те, що питання вирішуються шляхом "рішалова", і що, мовляв, там працюють ті люди, які по-іншому працювати не вміють. Враховуючи той факт, що я сьогодні спілкувався з керівником прикордонної служби, який говорить, що найбільша проблема в контрабанді – це митниця, і що там теж суцільне "рішалово".

      Питання такого роду: чи не здається вам, що обіцянка "саджати" набирає дещо іншого значення. І коли, власне, реально почнуть працювати закони, враховуючи, що зараз ви втрачаєте контроль над своєю фракцією в парламенті. Якщо можете, прокоментуйте кожен момент, який я говорив.

      Володимир Зеленський: Я вже забув всі моменти. Давайте спочатку щодо політичної вмотивованості. Скажіть мені, будь ласка, підозру….

      Під час відповіді Зеленського у приміщенні щось розбили, і президент не втратив шансу, аби вкотре пожартувати. "Оооо, Хепі Бьоздей!" – сказав він Голобородьку і продовжив по темі.

      Володимир Зеленський: Перше. В чому політична вмотивованість підозри пану Микитасю? Я просто по справах, які працюють! В чому політична вмотивованість пану Жеваго?

      Антон Голобородько: Ну, ці справи…

      Володимир Зеленський: Ні-ні-ні! Ми про ті справи, які получаються…

      Антон Голобородько: Як мінімум, тому що вони стосуються колишніх.

      Читайте також: Ви прожили 30 років в країні кумівства, – Зеленський встряг у суперечку з журналісткою

      Володимир Зеленський: Колишніх кого? Пана Жеваго? Шість підприємств, він власник, він не колишній власник. Там справи через банк, через виведення грошей. Що таке колишній? Нормально ж? Попри ваш день народження, ми повинні казати один одному правду.

      Далі, пан Микитась. Хто такий колишній пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов’язані з цією людиною. Що? Не треба було? Не треба було підозр? Не треба розглядати у суді?

      Далі. Ви знаєте, що посадити за економічні злочини неможливо в нашій країні. Це ви розумієте?

      Антон Голобородько: Ну, не те, що неможливо – складно.

      Володимир Зеленський: Добре, давайте так говорити. Добре, до цього моменту це було неможливо.

      Скажіть, будь ласка, цього пана… як його… Пашинський! Тобто ви зараз як чесний відкритий журналіст мені кажете, що Пашинський за ґратами через політичне…

      Антон Голобородько: Ні, я кажу не це…

      Володимир Зеленський: Назвіть мені прізвище тоді хоч однієї людини, яка є через політичний вплив посаджена за ґрати? Чи є підозра…

      Далі приєдналася ще одна журналістка, аби навести приклади Зеленському можлививх політично вмотивованих справ. Президент у свою чергу зазначив, що зі сказаним планує розібратися.

      Більше – дивіться у відео.

      Зеленський про звільнення Данилюка: Саша хотів бути прем'єром

      Відео: словесна перепалка Зеленського і журналіста Голобородька

      Що відомо про Голобородька і його програму про ЗеленськогоВарто зазначити, що журналіст Антон Голобородько на 24 каналі від початку президентства Зеленського веде програму, де розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Автор: Антон Голобородько, Катерина Козачинська
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Андрій Богдан Новини України Новини політики Андрій Портнов
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