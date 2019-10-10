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      Зеленский высказался относительно поставок российского угля в Украину

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      Зеленский высказался относительно российского угля в Украине
      Зеленский высказался относительно российского угля в Украине / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование вагонов с российским углем на Львовщине, которое произошло в сентябре. По словам президента, без российского угля, в Украине мог бы сорваться отопительный сезон.

      Что известно о блокировании российского угля на Львовщине?

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      1 сентября активисты заметили вагоны с углем с надписью "Росийские Железные Дороги" на станции Сосновка, что во Львовской области. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали протест. Через несколько недель полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем. Были задержаны ряд людей, а 1 человек даже погиб в результате избиения.

      Что сказал Зеленский?

      Реагируя на блокирование российского угля, Зеленский 10 октября на пресс-марафоне сказал:

      Например, мы не готовы к отопительному сезону. Например, кто-то вам говорит: "Нам нужен этот уголь, мы не готовы". Что делаем? Я не решаю, решает премьер-министр. Самолеты не летают, поезда ездят в Москву. Вопрос интересный. И вот третье. У нас блокада с "ДНР/ЛНР". Вопрос: как бы вы были на моем месте, что бы вы делали? Таких эпизодов у меня каждый день миллион.

      Как еще один пример глава государства привел предприятие "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой оккупированные территории. Если бы работу предприятия остановили, то гуманитарный кризис возник бы не только на оккупированных территориях Донбасса, но и в Мариуполе, в котором живут 500 тысяч человек.

      "Так вот, "Вода Донбасса" поставляет воду в Мариуполь через "ДНР/ЛНР". Другого выхода нет. Вопрос: должен ли я закрыть эту воду для "ДНР/ЛНР" в том случае, что если я закрою, в Мариуполе будет катастрофа?", – обратился Зеленский к журналистам.

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      А если отопительный сезон и идет угроза полностью отопительному сезону в той или иной области и надо найти решение. Все средства взяли, с Америкой поговорили, с белорусами, со всеми. Не хватает (угля). Что мне делать как президенту? Я беру на себя ответственность. Есть непопулярные решения,
      – сказал глава государства.

      Почему нельзя запретить ввоз в Украину угля из России?

      Еще во время блокирования российского угля на Львовщине глава области Маркиян Мальский пояснил, что нет законных оснований для того, чтоб не допускать российский уголь на территорию Украины. Под санкции попадает только уголь с оккупированных территорий, а именно антрацит. Если же этот уголь не является антрацитом, тогда возникает моральная дилемма – с одной стороны Украина воюет с Россией, а с другой – Украине нужен уголь для потребления.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости политики Оккупированные территории Коммунальные услуги Новости России Отопительный сезон Угольная промышленность
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