Отопительный сезон в Украине традиционно стартует сложно, – Гончарук

В Украине продолжается последняя неделя подготовки к отопительному сезону и этот сезон традиционно стартует сложно. Однако Кабмин создал специальную рабочую группу, чтобы избежать проблем со стартом отопления.

"Многие города, предприятия, предоставляющие соответствующие услуги населению, имеют долги, судебные, какие-то проблемы с инфраструктурой, кто может, кто-то не может получить номинацию Нафтогаза, чтобы закупать газ на осенне-зимний период. Все эти вопросы мы сегодня обсуждали", – сказал на брифинге после заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Есть ряд сложных вопросов. Например, город Смела снова радует. Вы помните, в прошлом году это была целая история с околополитическими заявлениями и действиями со срыванием пломб, перекрыванием, рытьем труб и так далее. Мы хотим в этом году не допустить этого,

– отметил глава правительства.

Поэтому Кабмин на заседании 9 октября создал отдельную рабочую группу под председательством министра развития общин и территорий Алены Бабак. Она должна дать оценку событиям в Смеле и в ближайшие дни предложить правительству, как выйти из непростой ситуации, которая сложилась с отоплением.

Что произошло в Смеле с отоплением в 2018 году?Город находился без тепла до ноября, хотя отопительный сезон обычно стартует 15 октября. Поэтому 13 ноября в Смеле объявили чрезвычайное положение. Из-за отсутствия тепла местные жители перекрыли трассы на выезде из города.



Поставка тепла в Смеле задерживают уже 3 года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией "Смелаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца".

Хочу вас заверить, что мы поставили себе цель, чтобы никто не был без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем,

– пообещал Гончарук.

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Смотрите видео брифинга по итогам заседания правительства:

Когда должны включить отопление?В жилищах отопление включают при условии, если в течении трех дней среднесуточная температура снижается до менее чем +8. Пока тепло включили только в детсадах, школах и больницах Ивано-Франковска, Львова, Луцка и Ковеля, Тернополя, Черкасс и Броваров.