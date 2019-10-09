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      Отопительный сезон в Украине традиционно стартует сложно, – Гончарук

      83 Читати новину українською
      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / 5.ua

      В Украине продолжается последняя неделя подготовки к отопительному сезону и этот сезон традиционно стартует сложно. Однако Кабмин создал специальную рабочую группу, чтобы избежать проблем со стартом отопления.

      "Многие города, предприятия, предоставляющие соответствующие услуги населению, имеют долги, судебные, какие-то проблемы с инфраструктурой, кто может, кто-то не может получить номинацию Нафтогаза, чтобы закупать газ на осенне-зимний период. Все эти вопросы мы сегодня обсуждали", – сказал на брифинге после заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Есть ряд сложных вопросов. Например, город Смела снова радует. Вы помните, в прошлом году это была целая история с околополитическими заявлениями и действиями со срыванием пломб, перекрыванием, рытьем труб и так далее. Мы хотим в этом году не допустить этого,
      – отметил глава правительства.

      Поэтому Кабмин на заседании 9 октября создал отдельную рабочую группу под председательством министра развития общин и территорий Алены Бабак. Она должна дать оценку событиям в Смеле и в ближайшие дни предложить правительству, как выйти из непростой ситуации, которая сложилась с отоплением.

      Что произошло в Смеле с отоплением в 2018 году?Город находился без тепла до ноября, хотя отопительный сезон обычно стартует 15 октября. Поэтому 13 ноября в Смеле объявили чрезвычайное положение. Из-за отсутствия тепла местные жители перекрыли трассы на выезде из города.

      Поставка тепла в Смеле задерживают уже 3 года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией "Смелаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца".

      Хочу вас заверить, что мы поставили себе цель, чтобы никто не был без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем,
      – пообещал Гончарук.

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      Смотрите видео брифинга по итогам заседания правительства:

      Когда должны включить отопление?В жилищах отопление включают при условии, если в течении трех дней среднесуточная температура снижается до менее чем +8. Пока тепло включили только в детсадах, школах и больницах Ивано-Франковска, Львова, Луцка и Ковеля, Тернополя, Черкасс и Броваров.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий Алена Бабак Новости Черкасс Коммунальные услуги Отопительный сезон
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