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      В Смеле из-за отсутствия тепла объявили чрезвычайное положение

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      Жители Смелы перекрыли дорогу с требованиями вернуть тепло в дома
      Жители Смелы перекрыли дорогу с требованиями вернуть тепло в дома / Фото из открытых источников

      В Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город уже несколько дней находится без тепла, почти не работают детсады и школы.

      Об этом сообщает ТСН.

      В больницах Смелы из-за отсутствия тепла проводят лишь срочные операции. В квартирах горожан похолодало до +14 градусов.

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      Из-за задержки подключения отопления местные жители перекрыли трассы на выезде из города. Пропускают только рейсовые автобусы и кареты "скорой". Отметим, что поставки тепла в Смеле задерживают уже 2 года подряд.

      Проблемы возникли 2 года назад – после расторжения договора с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию, сообщает "Украинская правда".

      В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле назвали "бездействие органов местного самоуправления и поставщика тепла".

      К слову, полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога.

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Новости Черкасс Чрезвычайное происшествие протесты
      Источник: 24 Канал
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