В Смеле из-за отсутствия тепла объявили чрезвычайное положение

В Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город уже несколько дней находится без тепла, почти не работают детсады и школы.

Об этом сообщает ТСН.

В больницах Смелы из-за отсутствия тепла проводят лишь срочные операции. В квартирах горожан похолодало до +14 градусов.

Читайте также: Почему в Черкассах перестали ездить маршрутки: детали транспортного скандала

Из-за задержки подключения отопления местные жители перекрыли трассы на выезде из города. Пропускают только рейсовые автобусы и кареты "скорой". Отметим, что поставки тепла в Смеле задерживают уже 2 года подряд.

Проблемы возникли 2 года назад – после расторжения договора с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию, сообщает "Украинская правда".

В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле назвали "бездействие органов местного самоуправления и поставщика тепла".

К слову, полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога.