У Смілі через відсутність тепла оголосили надзвичайний стан

У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. Місто вже кілька днів перебуває без тепла, майже не працюють дитсадки і школи.

Про це повідомляє ТСН.

У лікарнях Сміли через відсутність тепла проводять лише термінові операції. У помешканнях містян похолоднішало до +14 градусів.

Читайте також: Чому в Черкасах припинили їздити маршрутки: деталі транспортного скандалу

Через затримання підключення опалення місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста. Пропускають лише рейсові автобуси та карети "швидкої". Зазначимо, що постачання тепла у Смілі затримують уже 2 роки поспіль.

Проблеми виникли 2 роки тому – після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству, повідомляє "Українська правда".

У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

До слова, поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.