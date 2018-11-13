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      У Смілі через відсутність тепла оголосили надзвичайний стан

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      Жителі Сміли перекрили дорогу з вимогами повернути тепло до осель
      Жителі Сміли перекрили дорогу з вимогами повернути тепло до осель / Фото з соціальних мереж

      У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. Місто вже кілька днів перебуває без тепла, майже не працюють дитсадки і школи.

      Про це повідомляє ТСН.

      У лікарнях Сміли через відсутність тепла проводять лише термінові операції. У помешканнях містян похолоднішало до +14 градусів.

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      Через затримання підключення опалення місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста. Пропускають лише рейсові автобуси та карети "швидкої". Зазначимо, що постачання тепла у Смілі затримують уже 2 роки поспіль.

      Проблеми виникли 2 роки тому – після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству, повідомляє "Українська правда".

      У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

      До слова, поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.

      Теги: Новини України комунальні послуги Новини Черкас протести Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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