Чому в Черкасах припинили їздити маршрутки: деталі транспортного скандалу

У Черкасах уже другу добу не ходять маршрутки. Міські перевізники розпочали неоголошений страйк. Вимагають підняти плату за проїзд та підписати договори із мерією про надання послуг. І поки вони страйкують, страждають жителі міста, які не можуть добратися на роботу чи навчання.

Нині на зупинках по півсотні людей, а на дорозі – жодного автобуса. Зрідка курсують тролейбуси. Аби дістатися на роботу чи навчання, містяни виходять з дому ще вдосвіта. І так уже другий день.

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"Нема альтернативи, бо тролейбуси їздять зрідка, забиті, а таксі – дорого", – пояснив житель Черкас Сергій.

Тролейбуси курсують не у всіх районах міста. Людям доводиться долати декілька кілометрів, щоб дістатися до зупинки. Щоб бодай якось врятуватися з цієї ситуації, люди у соцмережах оголосили флешмоб з назвою "Підвезу Черкаси". Так автовласники безкоштовно допомагають тим, хто живе поруч, дістатися до потрібного місця.

Чиновники міськради вимагають у власників автобусів безкоштовно возити школярів та пенсіонерів в обідній час. Але перевізники навідріз відмовляються та оголосили страйк. Адже, за їхніми словами, відколи піднялась ціна на пальне – працюють собі у збиток. А востаннє вартість за проїзд підвищували два роки тому – до чотирьох гривень. У міськраді зазначили, що точно дослідити, який пасажиропотік та збитки зараз неможливо.

Ба більше, майже всі перевізники працюють без договорів ще з лютого. Вони вимагають підписати їх та підвищити ціну на проїзд до рівня від 8 до 12 гривень. А на це треба щонайменше два місяці. Тепер підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок. До того часу автобуси на маршрути не вийдуть.



Ситуація в Черкасах

Нагадаємо, минулого тижня маршрутні протести захопили Тернопіль. Там вартість проїзду в громадському транспорті зросла вдвічі. До восьми гривень у тролейбусі, і до дев'яти у маршрутках. Невдоволені люди одразу ж заблокували рух на центральних вулицях міста. Після кількагодинних перемовин міського голови та протестувальників, мерія таки повернула тарифи до попередніх.

А в Херсоні ситуацію із необхідним підвищенням цін на проїзд вирішили дуже оригінально. Вартість однієї поїздки тепер залежить від години. До 20:00 херсонці платитимуть у маршрутках 6 гривень, а з 20:00 до 22:00 – уже 8 гривень. Таке рішення міський голова Херсона підписав у понеділок, 12 листопада.