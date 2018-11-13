Почему в Черкассах перестали ездить маршрутки: детали транспортного скандала

В Черкассах уже вторые сутки не ходят маршрутки. Городские перевозчики начали необъявленную забастовку. Требуют поднять плату за проезд и подписать договоры с мэрией о предоставлении услуг. И пока они бастуют, страдают жители города, которые не могут добраться на работу или учебу.

Сейчас на остановках по полсотни человек, а на дороге – ни одного автобуса. Изредка курсируют троллейбусы. Чтобы добраться на работу или учебу, горожане выходят из дома еще на рассвете. И так уже второй день.

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"Нет альтернативы, потому что троллейбусы ездят изредка, забитые, а такси – дорого", – пояснил житель Черкасс Сергей.

Троллейбусы курсируют не во всех районах города. Людям приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до остановки. Чтобы хоть как-то спастись из этой ситуации, люди в соцсетях объявили флешмоб с названием "Подвезу Черкассы". Так автовладельцы бесплатно помогают тем, кто живет рядом, добраться до нужного места.

Чиновники горсовета требуют у владельцев автобусов бесплатно возить школьников и пенсионеров в обеденное время. Но перевозчики наотрез отказываются и объявили забастовку. Потому что, по их словам, с тех пор, как поднялась цена на топливо – работают себе в убыток. А в последний раз стоимость за проезд повышали два года назад – до четырех гривен. В горсовете отметили, что точно исследовать, какой пассажиропоток и убытки, сейчас невозможно.

Более того, почти все перевозчики работают без договоров еще с февраля. Они требуют подписать их и повысить цену на проезд до уровня от 8 до 12 гривен. А на это надо минимум два месяца. Теперь повышение тарифов чиновники намерены рассмотреть на исполкоме во вторник. До того времени автобусы на маршруты не выйдут.



Ситуация в Черкассах

Напомним, на прошлой неделе маршрутные протесты захватили Тернополь. Там стоимость проезда в общественном транспорте выросла вдвое. До восьми гривен в троллейбусе, и до девяти в маршрутках. Недовольные люди сразу же заблокировали движение на центральных улицах города. После многочасовых переговоров городского головы и протестующих, мэрия все-таки вернула тарифы до уровня предыдущих.

А в Херсоне ситуацию с необходимым повышением цен на проезд решили очень оригинально. Стоимость одной поездки теперь зависит от часа. До 20:00 херсонцы будут платить в маршрутках по 6 гривен, а с 20:00 до 22:00 – уже 8 гривен. Такое решение мэр Херсона подписал в понедельник, 12 ноября.