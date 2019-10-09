Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує складно, – Гончарук

В Україні триває останній тиждень підготовки до опалювального сезону і цей сезон традиційно стартує складно. Проте Кабмін створив спеціальну робочу групу, щоб уникнути проблем зі стартом опалення.

"Багато міст, підприємств, які надають відповідні послуг населенню, мають борги, судові справи, якісь проблеми з інфраструктурою, хтось може, хтось не може отримати номінацію Нафтогазу, щоб закуповувати газ на осінньо-зимовий період. Всі ці питання ми сьогодні обговорювали", – сказав на брифінгу після засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Є низка складних питань. Наприклад, місто Сміла знову радує. Ви пам’ятаєте, в минулому році це була ціла історія з навколополітичними заявами і діями зі зриванням пломб, перекриванням, викопуванням труб і так далі. Ми хочемо в цьому році не допустити цього,

– наголосив глава уряду.

Тож Кабмін на засіданні 9 жовтня створив окрему робочу групу під головуванням міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак. Вона має дати оцінку подіям у Смілі та в найближчі дні запропонувати уряду, як вийти з непростої ситуації, яка склалася з опаленням.

Що відбулося у Смілі з опаленням у 2018 році? Місто перебувало без тепла до листопада, хоча опалювальний сезон зазвичай стартує 15 жовтня. Тож 13 листопада у Смілі оголосили надзвичайний стан. Через відсутність тепла місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста.



Постачання тепла у Смілі затримують уже 3 роки поспіль. Проблеми виникли після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству. У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі у 2018 році назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

Хочу вас запевнити, що ми поставили собі за мету, щоб жодна людина не була без тепла. Люди точно не мають відповідати за безгосподарність та безтолковість окремих чиновників і функціонерів. Тому ми зробимо все від нас залежне, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон без проблем,

– пообіцяв Гончарук.

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Дивіться відео з брифінгу за підсумками засідання уряду:

Коли повинні увімкнути опалення? У помешканнях опалення вмикають за умови, якщо протягом трьох днів середньодобова температура знижується до менш ніж +8. Поки що тепло увімкнули тільки в дитсадках, школах та лікарнях Івано-Франківська, Львова, Луцька та Ковеля, Тернополя, Черкас та Броварів.