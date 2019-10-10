Зеленський висловився щодо поставок російського вугілля в Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував блокування вагонів із російським вугіллям на Львівщині, що відбулося у вересні. Зі слів президента, без російського вугілля, в Україні міг би зірватись опалювальний сезон.

Що відомо про блокування російського вугілля на Львівщині?

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1 вересня активісти помітили вагони з вугіллям із написом "Росийские Железные Дороги" на станції Соснівка, що у Львівській області. Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали протест. Через кілька тижнів поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям. Було затримано низку людей, а 1 особа навіть загинула внаслідок побиття.

Що сказав Зеленський?

Реагуючи на блокування російського вугілля, Зеленський 10 жовтня на пресмарафоні сказав:

Наприклад, ми не готові до опалювального сезону. Наприклад, хтось вам каже: "Нам потрібне це вугілля, ми не готові". Що робимо? Я не вирішую, вирішує прем’єр-міністр. Літаки не літають, поїзди їздять до Москви. Питання цікаве. І ось третє. У нас блокада з "ДНР/ЛНР". Питання: як би ви були на моєму місці, що б ви робили? Таких епізодів у мене щодня мільйон.

Як ще один приклад глава держави навів підприємство "Вода Донбасу", яке забезпечує водою окуповані території. Якщо б роботу підприємства зупинили, то гуманітарна криза виникла б не тільки на окупованих територіях Донбасу, але й у Маріуполі, в якому живуть 500 тисяч людей.

"Так от "Вода Донбасу" постачає воду в Маріуполь через "ДНР/ЛНР". Іншого виходу немає. Питання: чи повинен я закрити цю воду для "ДНР/ЛНР" у тому випадку, що якщо я закрию, в Маріуполі буде катастрофа?", – звернувся Зеленський до журналістів.

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А якщо опалювальний сезон і йде загроза повністю опалювальному сезону в тій чи іншій області і треба знайти рішення. Всі засоби взяли, з Америкою проговорили, з білорусами, з усіма. Не вистачає (вугілля). Що мені робити як президентові? Я беру на себе відповідальність. Є непопулярні рішення,

– сказав глава держави.

Чому не можна заборонити ввезення до України вугілля з Росії?

Ще під час блокування російського вугілля на Львівщині голова області Маркіян Мальський пояснив, що немає законних підстав для того, щоб не допускати російське вугілля на територію України. Під санкції потрапляє лише вугілля з окупованих територій, а саме антрацит. Якщо ж це вугілля не є антрацитом, тоді виникає моральна дилема – з одного боку Україна воює з Росією, а з іншого – Україні потрібно вугілля для споживання.