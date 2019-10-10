20:20
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленський висловився щодо поставок російського вугілля в Україну

      1174 Читать новость на русском
      Зеленський висловився щодо російського вугілля в Україні
      Зеленський висловився щодо російського вугілля в Україні / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський прокоментував блокування вагонів із російським вугіллям на Львівщині, що відбулося у вересні. Зі слів президента, без російського вугілля, в Україні міг би зірватись опалювальний сезон.

      Що відомо про блокування російського вугілля на Львівщині?

      Читайте також: Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує складно, – Гончарук

      1 вересня активісти помітили вагони з вугіллям із написом "Росийские Железные Дороги" на станції Соснівка, що у Львівській області. Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали протест. Через кілька тижнів поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям. Було затримано низку людей, а 1 особа навіть загинула внаслідок побиття.

      Що сказав Зеленський?

      Реагуючи на блокування російського вугілля, Зеленський 10 жовтня на пресмарафоні сказав:

      Наприклад, ми не готові до опалювального сезону. Наприклад, хтось вам каже: "Нам потрібне це вугілля, ми не готові". Що робимо? Я не вирішую, вирішує прем’єр-міністр. Літаки не літають, поїзди їздять до Москви. Питання цікаве. І ось третє. У нас блокада з "ДНР/ЛНР". Питання: як би ви були на моєму місці, що б ви робили? Таких епізодів у мене щодня мільйон.

      Як ще один приклад глава держави навів підприємство "Вода Донбасу", яке забезпечує водою окуповані території. Якщо б роботу підприємства зупинили, то гуманітарна криза виникла б не тільки на окупованих територіях Донбасу, але й у Маріуполі, в якому живуть 500 тисяч людей.

      "Так от "Вода Донбасу" постачає воду в Маріуполь через "ДНР/ЛНР". Іншого виходу немає. Питання: чи повинен я закрити цю воду для "ДНР/ЛНР" у тому випадку, що якщо я закрию, в Маріуполі буде катастрофа?", – звернувся Зеленський до журналістів.

      Читайте також: Питання подачі води до Криму не обговорюється, – Зеленський

      А якщо опалювальний сезон і йде загроза повністю опалювальному сезону в тій чи іншій області і треба знайти рішення. Всі засоби взяли, з Америкою проговорили, з білорусами, з усіма. Не вистачає (вугілля). Що мені робити як президентові? Я беру на себе відповідальність. Є непопулярні рішення,
      – сказав глава держави.

      Чому не можна заборонити ввезення до України вугілля з Росії?

      Ще під час блокування російського вугілля на Львівщині голова області Маркіян Мальський пояснив, що немає законних підстав для того, щоб не допускати російське вугілля на територію України. Під санкції потрапляє лише вугілля з окупованих територій, а саме антрацит. Якщо ж це вугілля не є антрацитом, тоді виникає моральна дилема – з одного боку Україна воює з Росією, а з іншого – Україні потрібно вугілля для споживання.

      blog_ava
      Між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка: відео
      сьогодні
      16035
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Окуповані території Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Вугільна промисловість Опалювальний сезон Новини Росії Комунальні послуги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 19:18 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 371
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 18:12 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Ірина Юрковська 2017
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 1417
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 2309
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 977
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук