Новые члены ЦИК приняли присягу и избрали председателем Олега Диденко

Присягу 4 октября приняли 16 из 17 членов Центральной избирательной комиссии (Буглак – в загранкомандировке). После этого новая ЦИК сразу собралась на первое заседание, чтобы избрать председателя, заместителей и секретаря. Председателем ЦИК стал представитель "Слуги народа" Олег Диденко.

Журналист 24 канала сообщил, что в заседании ЦИК завершился перерыв (перед которым новые члены Комиссии принимали присягу). А после нее состоялось голосование по избранию председателя Центральной избирательной комиссии. Решение избрать на эту должность Олега Диденко приняли единогласно.

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Олегу Диденко 39 лет, родом с Франковщины, по образованию юрист. Сейчас представляет "Слугу народа", был членом ЦИК предыдущего созыва. Голосование за главу после перерыва состоялось тайно, как и предусматривает украинское законодательство.

Заместителем председателя ЦИК стал Сергей Дубовик – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". За него члены Комиссии голосовали не единогласно, но против был только один человек. Вторым заместителем избрали Виталия Плукаря от "Слуги народа" – единогласно.

Напомним, Верховная Рада в пятницу, 4 октября, сформировала новый состав ЦИК, накануне предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Заседание новой ЦИК 4 октября / Фото: Алексей Печий, 24 канал

Главное о новых членах ЦИК – в материале 24 канала.

Почему распустили предыдущую ЦИК?

Эта инициатива принадлежала президенту Зеленскому, а причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" Комиссии. Рада поддержала главу государства и лишила полномочий членов ЦИК. Новый ее состав сформировали по квотному фракционному принципу, как и предлагали в "Слуге народа".