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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Новые члены ЦИК приняли присягу и избрали председателем Олега Диденко

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      Состоялось первое заседание новой ЦИК
      Состоялось первое заседание новой ЦИК / 24 канал

      Присягу 4 октября приняли 16 из 17 членов Центральной избирательной комиссии (Буглак – в загранкомандировке). После этого новая ЦИК сразу собралась на первое заседание, чтобы избрать председателя, заместителей и секретаря. Председателем ЦИК стал представитель "Слуги народа" Олег Диденко.

      Журналист 24 канала сообщил, что в заседании ЦИК завершился перерыв (перед которым новые члены Комиссии принимали присягу). А после нее состоялось голосование по избранию председателя Центральной избирательной комиссии. Решение избрать на эту должность Олега Диденко приняли единогласно.

      Читайте также: Насколько эффективной будет новая ЦИК: мнение эксперта

      Олегу Диденко 39 лет, родом с Франковщины, по образованию юрист. Сейчас представляет "Слугу народа", был членом ЦИК предыдущего созыва. Голосование за главу после перерыва состоялось тайно, как и предусматривает украинское законодательство.

      Заместителем председателя ЦИК стал Сергей Дубовик – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". За него члены Комиссии голосовали не единогласно, но против был только один человек. Вторым заместителем избрали Виталия Плукаря от "Слуги народа" – единогласно.

      Напомним, Верховная Рада в пятницу, 4 октября, сформировала новый состав ЦИК, накануне предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

      ЦВК
      Заседание новой ЦИК 4 октября / Фото: Алексей Печий, 24 канал

      Главное о новых членах ЦИК – в материале 24 канала.

      Почему распустили предыдущую ЦИК?
      Эта инициатива принадлежала президенту Зеленскому, а причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" Комиссии. Рада поддержала главу государства и лишила полномочий членов ЦИК. Новый ее состав сформировали по квотному фракционному принципу, как и предлагали в "Слуге народа".

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК
      Источник: 24 канал
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