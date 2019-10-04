Насколько эффективной будет новая ЦИК: мнение эксперта

Новый состав ЦИК пропорционален. Согласно представительству фракций в Верховной Раде. Но, чтобы ЦИК была эффективной, нужно выделить деньги на реформу и ввести электронное голосование.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Эксперт напоминает, предыдущие президенты строили собственную вертикаль, включая ЦИК. Пятый президент Порошенко выстраивал свою ЦИК. Поэтому нужен другой подход.

Чтобы ЦИК была эффективной, состав комиссии не должен быть политически привязанным к какой-либо партии и к власти. Надо переходить на электронное голосование. Это будет недорого и обеспечит прозрачное голосование,

– отмечает Николай Давидюк.

Политолог замечает: в ЦИК нужно включать больше не ангажированных, объективных и профессиональных людей. При этом, напоминает Николай Давидюк, в свое время компетентность и принципиальность одного члена ЦИК не позволила признать "победу" Януковича в 2004 году.

Что известно о новом составе ЦИК? Президент Зеленский инициировал роспуск ЦИК из-за "политической предвзятости и недостаточной взвешенности", а также судебных исков против нее. 4 октября Верховная Рада проголосовала за новый состав ЦИК.

Члены нового ЦИК:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа");

Буглака Юрий Александрович ("Европейская Солидарность");

Гатауллина Елена Аухативна ("Слуга народа");

Гевка Андрей Евгеньевич ("Голос");

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина");

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа");

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа");

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа");

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа");

Кармази Александра Александровна ("Слуга народа");

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа");

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа");

Плукарь Виталий Владимирович ("Слуга народа");

Постивой Сергей Александрович ("Слуга народа");

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.