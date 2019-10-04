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      Насколько эффективной будет новая ЦИК: мнение эксперта

      14 Читати новину українською
      Верховная Рада приняла новый состав ЦИК
      Верховная Рада приняла новый состав ЦИК / ЦВК

      Новый состав ЦИК пропорционален. Согласно представительству фракций в Верховной Раде. Но, чтобы ЦИК была эффективной, нужно выделить деньги на реформу и ввести электронное голосование.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      Эксперт напоминает, предыдущие президенты строили собственную вертикаль, включая ЦИК. Пятый президент Порошенко выстраивал свою ЦИК. Поэтому нужен другой подход.

      Чтобы ЦИК была эффективной, состав комиссии не должен быть политически привязанным к какой-либо партии и к власти. Надо переходить на электронное голосование. Это будет недорого и обеспечит прозрачное голосование,
      – отмечает Николай Давидюк.

      Политолог замечает: в ЦИК нужно включать больше не ангажированных, объективных и профессиональных людей. При этом, напоминает Николай Давидюк, в свое время компетентность и принципиальность одного члена ЦИК не позволила признать "победу" Януковича в 2004 году.

      Что известно о новом составе ЦИК? Президент Зеленский инициировал роспуск ЦИК из-за "политической предвзятости и недостаточной взвешенности", а также судебных исков против нее. 4 октября Верховная Рада проголосовала за новый состав ЦИК.

      Члены нового ЦИК:

      • Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа");
      • Буглака Юрий Александрович ("Европейская Солидарность");
      • Гатауллина Елена Аухативна ("Слуга народа");
      • Гевка Андрей Евгеньевич ("Голос");
      • Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина");
      • Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа");
      • Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа");
      • Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
      • Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа");
      • Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа");
      • Кармази Александра Александровна ("Слуга народа");
      • Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа");
      • Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
      • Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа");
      • Плукарь Виталий Владимирович ("Слуга народа");
      • Постивой Сергей Александрович ("Слуга народа");
      • Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

      Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский ЦИК Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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