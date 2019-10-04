Наскільки ефективною буде нова ЦВК: думка експерта

Новий склад ЦВК пропорційний. Відповідно до представництва фракцій у Верховній Раді. Але, щоб ЦВК була ефективною, потрібно виділити гроші на реформу і запровадити електронне голосування.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Експерт нагадує, попередні президенти будували власну вертикаль, включаючи ЦВК. П’ятий президент Порошенко вибудовував свою ЦВК. Тому потрібен інший підхід.

Щоб ЦВК був ефективним, склад комісії не повинен бути політично прив’язаним до будь-якої партії і до влади. Треба переходити на електронне голосування. Це буде недорого і забезпечить прозоре голосування,

– зазначає Микола Давидюк.

Політолог зауважує: до ЦВК потрібно включати більше не заангажованих, об’єктивних і професійних людей. При цьому, нагадує Микола Давидюк, свого часу компетентність і принциповість одного члена ЦВК не дозволила визнати "перемогу" Януковича в 2004 році.

Що відомо про новий склад ЦВК? Президент Зеленський ініціював розпуск ЦВК через "політичну упередженість та недостатню виваженість", а також судові позови проти неї. 4 жовтня Верховна Рада проголосувала за новий склад ЦВК.

Члени нового ЦВК:

Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу");

Буглак Юрій Олександрович ("Голос");

Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу");

Гевко Андрій Євгенович ("Європейська солідарність");

Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина");

Греня Віталій Вячеславович ("Слуга народу");

Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу");

Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя");

Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу");

Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу");

Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу");

Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу");

Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя");

Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу");

Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу");

Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу");

Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").

*Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.