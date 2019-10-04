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      Рада проголосувала за новий склад ЦВК

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      Будівля Центрвиборчкому
      Будівля Центрвиборчкому / Голос України

      Нардепи проголосували за оновлений склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшло 17 членів, з них – 12 є кандидатами, запропонованими парламентською фракцією "Слуги народу".

      Ще 2 членів оновленої ЦВК були запропоновані "Опозиційною платформою – За життя" і по 1 члену – від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу". За кожного члена ЦВК Рада голосувала окремо. Після голосування кожен із новообраних членів ЦВК виголосив присягу.

      Читайте також: Хто очолить ЦВК: ймовірні кандидатури

      У своєму поданні президент Зеленський пропонує для призначення парламентом кандидатури 17 осіб, що становить повний склад Центральної виборчої комісії. Запропоновані кандидатури відповідають вимогам до членів цієї комісії,
      – розповіла заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку Аліна Загоруйко.

      Члени нового ЦВК:

      • Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу");
      • Буглак Юрій Олександрович ("Європейська Солідарність");
      • Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу");
      • Гевко Андрій Євгенович ("Голос");
      • Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина");
      • Грень Віталій В'ячеславович ("Слуга народу");
      • Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу");
      • Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя");
      • Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу");
      • Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу");
      • Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу");
      • Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу");
      • Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя");
      • Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу");
      • Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу");
      • Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу");
      • Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").

      Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

      "Розпуск ЦВК було політичним рішенням. І призначення – теж. Є вибірковість ставлення до тих учасників в ЦВК, яких пропонувала опозиція", – заявила під час виступу в Раді нардеп від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

      Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.

      Новий склад ЦВК обрали за квотним принципом. Такий варіант запропонувала найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Верховна Рада
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