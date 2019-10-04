Рада проголосувала за новий склад ЦВК

Нардепи проголосували за оновлений склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшло 17 членів, з них – 12 є кандидатами, запропонованими парламентською фракцією "Слуги народу".

Ще 2 членів оновленої ЦВК були запропоновані "Опозиційною платформою – За життя" і по 1 члену – від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу". За кожного члена ЦВК Рада голосувала окремо. Після голосування кожен із новообраних членів ЦВК виголосив присягу.

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У своєму поданні президент Зеленський пропонує для призначення парламентом кандидатури 17 осіб, що становить повний склад Центральної виборчої комісії. Запропоновані кандидатури відповідають вимогам до членів цієї комісії,

– розповіла заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку Аліна Загоруйко.

Члени нового ЦВК:

Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу");

Буглак Юрій Олександрович ("Європейська Солідарність");

Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу");

Гевко Андрій Євгенович ("Голос");

Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина");

Грень Віталій В'ячеславович ("Слуга народу");

Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу");

Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя");

Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу");

Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу");

Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу");

Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу");

Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя");

Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу");

Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу");

Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу");

Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").

Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

"Розпуск ЦВК було політичним рішенням. І призначення – теж. Є вибірковість ставлення до тих учасників в ЦВК, яких пропонувала опозиція", – заявила під час виступу в Раді нардеп від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.



Новий склад ЦВК обрали за квотним принципом. Такий варіант запропонувала найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".