Рада проголосувала за новий склад ЦВК
Нардепи проголосували за оновлений склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшло 17 членів, з них – 12 є кандидатами, запропонованими парламентською фракцією "Слуги народу".
Ще 2 членів оновленої ЦВК були запропоновані "Опозиційною платформою – За життя" і по 1 члену – від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу". За кожного члена ЦВК Рада голосувала окремо. Після голосування кожен із новообраних членів ЦВК виголосив присягу.
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У своєму поданні президент Зеленський пропонує для призначення парламентом кандидатури 17 осіб, що становить повний склад Центральної виборчої комісії. Запропоновані кандидатури відповідають вимогам до членів цієї комісії,
– розповіла заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку Аліна Загоруйко.
Члени нового ЦВК:
- Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу");
- Буглак Юрій Олександрович ("Європейська Солідарність");
- Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу");
- Гевко Андрій Євгенович ("Голос");
- Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина");
- Грень Віталій В'ячеславович ("Слуга народу");
- Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу");
- Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя");
- Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу");
- Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу");
- Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу");
- Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу");
- Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя");
- Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу");
- Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу");
- Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу");
- Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").
Увага! Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.
"Розпуск ЦВК було політичним рішенням. І призначення – теж. Є вибірковість ставлення до тих учасників в ЦВК, яких пропонувала опозиція", – заявила під час виступу в Раді нардеп від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.
Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.
Новий склад ЦВК обрали за квотним принципом. Такий варіант запропонувала найбільша у парламенті фракція "Слуга народу".