Хто очолить ЦВК: ймовірні кандидатури

Головою Центральної виборчої комісії може стати Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук, або Сергій Кальченко.

Усі кандидати народні депутати від "Слуги народу", пише "РБК-Україна".

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Найвищі шанси у експерта з конституційного права та з Венеціанської комісії Сергія Кальченка.

Коли партія буде визначатися з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка,

– сказав нардеп від "Слуги народу" Олександр Качур.

Що відомо про Сергія Кальченка?Адвокат. Має більш ніж 20 років досвіду роботи та експертної діяльності в проектах міжнародної технічної допомоги.



Брав участь у заходах в якості експерта Венеціанської комісії, Директорату прав людини та верховенства права Ради Європи в країнах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії.

Він додав, що питав у Аліни Загоруйко та у Галайчука Вадима, чи бачать вони себе у Центральній виборчій комісії. Однак кандидати не дали конкретної відповіді.

Наразі офіційно невідомо, хто може очолити ЦВК.

Що відомо про Аліну Загоруйко?Загоруйко була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу".



Вона була довіреною особою у ЦВК кандидата на посаду Президента України Володимира Зеленського під час виборів 2019 року. До 2017 року працювала головною консультанткою управління забезпечення діяльності членів Комісії Секретаріату Центральної виборчої комісії, також працювала помічницею членкині ЦВК Юлії Швець.

Що відомо про Вадима Галайчука?Він український адвокат, юрист. Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського.



Нардеп від партії "Слуга народу". Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Ініціатива розпустили ЦВК належала Президентові України Володимирові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.

Новий склад ЦВК , найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу". Від "Слуги народу" на місця у ЦВК претендуватимуть близько 35 кандидатів.

До речі: У ЦВК відкинули звинувачення Зеленського