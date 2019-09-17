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      Кто возглавит ЦИК: вероятные кандидатуры

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      Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко – кандидаты на главу ЦИК
      Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко – кандидаты на главу ЦИК / Коллаж 24 канала

      Главой Центральной избирательной комиссии может стать Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко.

      Все кандидаты – народные депутаты от "Слуги народа", пишет "РБК-Украина".

      Коротко о главном: Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии

      Самые высокие шансы у эксперта по конституционному праву и Венецианской комиссии Сергея Кальченко.

      Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко,
      – сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качур.

      Что известно о Сергее Кальченко?Адвокат. У него более 20 лет опыта работы и экспертной деятельности в проектах международной технической помощи. Принимал участие в мероприятиях в качестве эксперта Венецианской комиссии, Директората прав человека и верховенства права Совета Европы в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии.

      Он добавил, что спрашивал у Алины Загоруйко и у Галайчука Вадима, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Однако кандидаты не дали конкретного ответа.

      Пока официально неизвестно, кто может возглавить ЦИК.

      Что известно об Алине Загоруйко?Загоруйко была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа". Она была доверенным лицом в ЦИК кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского во время выборов 2019 года. До 2017 года работала главным консультантом управления обеспечения деятельности членов Комиссии Секретариата Центральной избирательной комиссии, также работала помощницей члены ЦИК Юлии Швец.

      Что известно о Вадиме Галайчуке?Он украинский адвокат, юрист. Главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского. Нардеп от партии "Слуга народа". Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

      Инициатива распуска ЦИК принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски к ней. Позже Рада поддержала его инициативу.

      Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут выбирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа". От "Слуги народа" на места в ЦИК будут претендовать около 35 кандидатов.

      Кстати: В ЦИК отвергли обвинения Зеленского

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа ЦИК
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