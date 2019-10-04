Рада проголосовала за новый состав ЦИК

Нардепы проголосовали за обновленный состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 членов, из них – 12 являются кандидатами, предложенными парламентской фракцией "Слуги народа".

Еще 2 члена обновленной ЦИК были предложены "Оппозиционной платформой – За жизнь" и по 1 члену – от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса". За каждого члена ЦИК Рада голосовала отдельно. После голосования каждый из вновь избранных членов ЦИК произнес присягу.

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В своем представлении президент Зеленский предлагает для назначения парламентом кандидатуры 17 человек, что составляет полный состав Центральной избирательной комиссии. Предложенные кандидатуры отвечают требованиям к членам этой комиссии,

– рассказала заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития Алина Загоруйко.

Члены нового ЦИК:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа");

Буглака Юрий Александрович ("Европейская Солидарность");

Гатауллина Елена Аухативна ("Слуга народа");

Гевка Андрей Евгеньевич ("Голос");

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина");

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа");

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа");

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа");

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа");

Кармази Александра Александровна ("Слуга народа");

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа");

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа");

Плукарь Виталий Владимирович ("Слуга народа");

Постивой Сергей Александрович ("Слуга народа");

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Внимание! Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

"Роспуск ЦИК был политическим решением. И назначение – тоже. Есть избирательность отношения к тем участникам в ЦИК, которых предлагала оппозиция", – заявила во время выступления в Раде нардеп от "Европрейской солидарности" Ирина Геращенко.

Почему предыдущий состав ЦИК распустили?

Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.



Новый состав ЦИК избрали по квотному принципу. Такой вариант предложила крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа".