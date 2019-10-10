Когда одели первые наручники, все сказали "ай-яй-яй", – Зеленский

Законодательство не позволяет президенту влиять на правоохранительные органы. Однако регулярно происходят совещания с правоохранителями, во время которых Владимир Зеленский спрашивает о результатах расследований "без влияния".

Глава государства рассказал, что когда только пришел, думал сажать всех коррупционеров. Об этом он сказал журналистам во время пресмарафона 10 октября на Kyiv Food Market.

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Зеленский добавил, что "когда одели первые наручники, все сказали "ай яй яй", поскольку "президент не имеет права влиять на правоохранительные органы". По словам президента, тогда он ответил "ок" и спросил, может ли собирать совещания и говорить с правоохранителями об их действиях.

Да, можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят, что этот человек убивает, лжет, был депутатом? Могу ли их спросить, где посадки таких людей. Сказали, могу, но очень осторожно,

– добавил президент.

Глава государства пояснил, что должен "подбирать слова", потому что "не дай Бог, это будет влияние". Также Зеленский добавил, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и "не влияя" спрашивает о результатах расследований.

В частности, об аресте экс-народного депутата Сергея Пашинского, Зеленский предложил журналистам "выйти на улицу и спросить людей, бандит ли это".

Я даю вам 100%, что сто людей спросите – сто людей скажут "да",

– утверждает глава государства.

Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?Его обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.

В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.