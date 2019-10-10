12:58
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Когда одели первые наручники, все сказали "ай-яй-яй", – Зеленский

      167 Читати новину українською
      Не имею права влиять, – Зеленский о "посадках" коррупционеров
      Не имею права влиять, – Зеленский о "посадках" коррупционеров

      Законодательство не позволяет президенту влиять на правоохранительные органы. Однако регулярно происходят совещания с правоохранителями, во время которых Владимир Зеленский спрашивает о результатах расследований "без влияния".

      Глава государства рассказал, что когда только пришел, думал сажать всех коррупционеров. Об этом он сказал журналистам во время пресмарафона 10 октября на Kyiv Food Market.

      Читайте также: Зеленский проводит пресмарафон: онлайн

      Зеленский добавил, что "когда одели первые наручники, все сказали "ай яй яй", поскольку "президент не имеет права влиять на правоохранительные органы". По словам президента, тогда он ответил "ок" и спросил, может ли собирать совещания и говорить с правоохранителями об их действиях.

      Да, можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят, что этот человек убивает, лжет, был депутатом? Могу ли их спросить, где посадки таких людей. Сказали, могу, но очень осторожно,
      – добавил президент.

      Глава государства пояснил, что должен "подбирать слова", потому что "не дай Бог, это будет влияние". Также Зеленский добавил, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и "не влияя" спрашивает о результатах расследований.

      В частности, об аресте экс-народного депутата Сергея Пашинского, Зеленский предложил журналистам "выйти на улицу и спросить людей, бандит ли это".

      Я даю вам 100%, что сто людей спросите – сто людей скажут "да",
      – утверждает глава государства.

      Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?Его обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.
      В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

      blog_ava
      В ресторане с Президентом: пресс-марафон Зеленского с кофе и круассанами – трансляция, фото
      сегодня
      1288
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Коррупция Судьи Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 3985
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1181
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      200
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 411
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук