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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленський пояснив, чому не може саджати усіх корупціонерів

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      Не маю права впливати, – Зеленський про "посадки" корупціонерів
      Не маю права впливати, – Зеленський про "посадки" корупціонерів

      Законодавство не дозволяє президенту впливати на правоохоронні органи. Однак регулярно відбуваються наради із правоохоронцями, під час яких Володимир Зеленський питає про результати розслідувань "без впливу".

      Глава держави розповів, що коли лише прийшов, думав саджати усіх корупціонерів. Про це він сказав журналістав під час пресмарафону 10 жовтня на Kyiv Food Market.

      Читайте також: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

      Зеленський додав, що "коли одягнули перші наручники, усі сказали "ай яй яй", оскільки "президент не має права впливати на правоохоронні органи". За словами президента, тоді він відповів "ок" і запитав, чи може збирати наради і говорити з правоохоронцями про їхні дії.

      Так, можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять всі і кажуть, що ця людина вбиває, бреше, була депутатом? Чи можу їх спитати, де посадки таких людей. Сказали, можу, але дуже обережно,
      – додав президент. 

      Глава держави пояснив, що повинен "підбирати слова", бо "не дай Боже, це буде вплив". Також Зеленський додав, що регулярно збирає наради з правоохоронцями і "не впливаючи" запитує про результати розслідувань.

      Зокрема, щодо арешту екснародного депутата Сергія Пашинського, Зеленський запропонував журналістам "вийти на вулицю і запитати людей, чи це бандит".

      Я даю вам 100%, що сто людей запитаєте – сто людей скажуть "так",
      – стверджує глава держави. 

      Чому Сергія Пашинського відправили за ґрати?Його звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.
      У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Корупція Судді Розслідування
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