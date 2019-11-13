Федине может грозить тюрьма: Баканов прокомментировал ее скандальное обращение к Зеленского

Дело об угрозах от народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в сторону президента Зеленского вскоре будет иметь продолжение. СБУ будет ходатайствовать о заключении женщин, если реальность угроз смогут доказать специалисты.

Речь идет о лингвистической экспертизе, скорее всего, ее уже назначили во время следствия. Так скандал с Фединой и Звиробий прокомментировал глава СБУ Иван Баканов в интервью «Главкому».

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В частности, он подтвердил, что кроме ГБР, производство против Федины и Звиробий есть в Службе безопасности.

Вообще это вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе – весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском – нет,

– заявил Баканов.

Он также добавил, что если инициировать сейчас такие изменения в законодательство, то украинский народ их резко раскритикует.

Но пока Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении (Федины и Звиробий – 24 канал),

– пояснил глава СБУ ситуацию.

Что известно о скандальных заявлениях Федины в сторону Зеленского?

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом, где у него возникл сверхэмоциональный разговор. В Золотом должно было стартовать разведение войск, и президент призвал воинов не мешать процессу и убрать оружие.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Звиробий прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

"Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", – обращались к президенту Федина и Звиробий.

Видео скандальных заявлений Федины и Звиробий в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)