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      Угрозы Федины в сторону Зеленского: ГБР начало расследовать дело

      21 Читати новину українською
      София Федина
      София Федина / Фейсбук Софии Федины

      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Причины – ее громкие высказывания в сторону Президента Украины Владимира Зеленского.

      О том, что ГБР начало расследовать высказывания Федины, говорится в ответе бюро на запрос информационного агентства "Украинские новости".

      Обратите внимание! Нардеп от "Слуги народа" подал заявление в полицию из-за скандала с Фединой и Звиробий

      Согласно документу, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

      Провести досудебное расследование в этом производстве Генпрокуратура поручила центральному аппарату Государственного бюро расследований.

      Федина, Зеленський, скандал, погрози
      ГБР начало расследовать угрозы Федины в сторону Зеленского: документ

      Ранее СМИ сообщали, что дело в отношении высказываний Федины открыла именно ГПУ. Как пояснила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии изданию УНИАН, Генпрокуратура лишь внесла сведения по данному производству в Единый реестр досудебных расследований. А подследственность этого производства уже определили за ГБР.

      Что известно о скандальных заявлениях Федины в сторону Зеленского

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник эмоциональный разговор. В Золотом должно было стартовать разведение войск, и президент призвал воинов не мешать процессу и убрать оружие.

      Экслюзив! Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки

      В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Звиробий прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Звиробий.

      Видео скандальных заявлений Федины и Звиробий в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

       

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский Ситуация в Золотом София Федина
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