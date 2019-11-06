Угрозы Федины в сторону Зеленского: ГБР начало расследовать дело

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Причины – ее громкие высказывания в сторону Президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что ГБР начало расследовать высказывания Федины, говорится в ответе бюро на запрос информационного агентства "Украинские новости".

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Согласно документу, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Провести досудебное расследование в этом производстве Генпрокуратура поручила центральному аппарату Государственного бюро расследований.



ГБР начало расследовать угрозы Федины в сторону Зеленского: документ

Ранее СМИ сообщали, что дело в отношении высказываний Федины открыла именно ГПУ. Как пояснила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии изданию УНИАН, Генпрокуратура лишь внесла сведения по данному производству в Единый реестр досудебных расследований. А подследственность этого производства уже определили за ГБР.

Что известно о скандальных заявлениях Федины в сторону Зеленского

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник эмоциональный разговор. В Золотом должно было стартовать разведение войск, и президент призвал воинов не мешать процессу и убрать оружие.

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В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Звиробий прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Звиробий.

Видео скандальных заявлений Федины и Звиробий в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)